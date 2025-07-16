晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李銘順掌廚百人伙食秀廚藝 李銘忠蓋房秒融入工班

2.《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（公視提供）2.《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順和李銘忠錄製公視《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，最新一集兄弟倆前進彰化，與「台灣心義工團」一起參與善舉，從無到有蓋起房屋。曾合作《做工的人》的李銘順和游安順「雙順」合體，只不過這回他倆聯手負責百人伙食，游安順相當驚訝李銘順廚藝。

游安順（左）陪伴李銘順處理百人餐食。（公視提供）游安順（左）陪伴李銘順處理百人餐食。（公視提供）

室內設計出身的李銘忠親手參與建築工，另一名嘉賓莊凱勛佩服說：「我一到場找不到人，因為銘忠哥已經融入工班，俐落施工毫不馬虎，直到他抬頭我才認出他！」

台灣心義工團致力為弱勢家庭搭蓋修繕家屋，李銘順和李銘忠此次到彰化擔任義工，游安順、莊凱勛以嘉賓身分加入，與百人團隊分工合作。李銘順回想拍攝《做工的人》時也曾有蓋房子的戲，「那時劇組只用1天時間把架構建起來，畢竟只是拍戲，不是真的給人住的；這次是真的要給人家住的，工程真的講究。但是他們在3天裡完成，我覺得太神奇了。」

李銘忠至今仍覺不可思議，「很像那種縮時影片，活生生在眼前整個呈現」。兄弟倆十分敬佩義工們，「他們都是自費的，來自北中南各個地區，大家自己買車票，自己付住宿、吃飯的錢。他們的付出不只出力、還出錢、出時間。有些本來就是工地師傅，有些是醫生、律師，各行業專業人士，都願意來參與。」

莊凱勛（右）協助修繕房屋。（公視提供）莊凱勛（右）協助修繕房屋。（公視提供）

莊凱勛本是彰化人，回到家鄉做善舉，他對順忠兄弟此番面貌印象深刻：「一到現場找不到印象中帥氣的兩位哥哥，原來銘忠哥已經融入工班，變成一個稱職的建築師父。銘忠哥入行前的本行就是建築裝潢，完全發揮長才。走到伙房區，聞到陣陣香氣，才發現主廚是銘順哥，長桌上擺滿一道道他的手路菜。還吃到了他做的家鄉味，道地的馬來西亞料理，他的廚藝讓人懷念。」

游安順也很讚嘆李銘順的廚藝：「非常好吃，而且他一個人可以做一百個人的伙食，我非常訝異！他們在戲劇上的表現大家有目共睹，但這次實境節目完全不一樣，可以看到他們真性情、熱心助人的一面，非常好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中