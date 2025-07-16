李銘順掌廚百人伙食秀廚藝 李銘忠蓋房秒融入工班

2.《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順和李銘忠錄製公視《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，最新一集兄弟倆前進彰化，與「台灣心義工團」一起參與善舉，從無到有蓋起房屋。曾合作《做工的人》的李銘順和游安順「雙順」合體，只不過這回他倆聯手負責百人伙食，游安順相當驚訝李銘順廚藝。

游安順（左）陪伴李銘順處理百人餐食。（公視提供）

室內設計出身的李銘忠親手參與建築工，另一名嘉賓莊凱勛佩服說：「我一到場找不到人，因為銘忠哥已經融入工班，俐落施工毫不馬虎，直到他抬頭我才認出他！」

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台灣心義工團致力為弱勢家庭搭蓋修繕家屋，李銘順和李銘忠此次到彰化擔任義工，游安順、莊凱勛以嘉賓身分加入，與百人團隊分工合作。李銘順回想拍攝《做工的人》時也曾有蓋房子的戲，「那時劇組只用1天時間把架構建起來，畢竟只是拍戲，不是真的給人住的；這次是真的要給人家住的，工程真的講究。但是他們在3天裡完成，我覺得太神奇了。」

李銘忠至今仍覺不可思議，「很像那種縮時影片，活生生在眼前整個呈現」。兄弟倆十分敬佩義工們，「他們都是自費的，來自北中南各個地區，大家自己買車票，自己付住宿、吃飯的錢。他們的付出不只出力、還出錢、出時間。有些本來就是工地師傅，有些是醫生、律師，各行業專業人士，都願意來參與。」

莊凱勛（右）協助修繕房屋。（公視提供）

莊凱勛本是彰化人，回到家鄉做善舉，他對順忠兄弟此番面貌印象深刻：「一到現場找不到印象中帥氣的兩位哥哥，原來銘忠哥已經融入工班，變成一個稱職的建築師父。銘忠哥入行前的本行就是建築裝潢，完全發揮長才。走到伙房區，聞到陣陣香氣，才發現主廚是銘順哥，長桌上擺滿一道道他的手路菜。還吃到了他做的家鄉味，道地的馬來西亞料理，他的廚藝讓人懷念。」

游安順也很讚嘆李銘順的廚藝：「非常好吃，而且他一個人可以做一百個人的伙食，我非常訝異！他們在戲劇上的表現大家有目共睹，但這次實境節目完全不一樣，可以看到他們真性情、熱心助人的一面，非常好。」

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