晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Sandy爆粗口揭童年「家境困難」！突喊話吳宗憲：做人要有良心

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台與台《Talk Talk秀台語》話題不斷，第二季已正式開錄，網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》。「Sandy」吳姍儒驚喜現身錄影現場，與阿翔搭檔介紹選手時，竟意外大喊出「四聲ㄍㄢ」！嚇壞全場觀眾與工作人員，原來是遇上姓「簡」的參賽者，一時嘴快說錯。搞笑場面讓全場哄堂大笑，評審長舜哥趕緊出面「正音」，示範「簡」的台語正確發音。

許效舜（左起）、Sandy與阿翔《Talk Talk秀台語－全民練喙花》前進醒吾科技大學錄影。（公視台語台提供）許效舜（左起）、Sandy與阿翔《Talk Talk秀台語－全民練喙花》前進醒吾科技大學錄影。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語－全民練喙花》前進醒吾科技大學錄影，現場宛如校園版綜藝大亂鬥，為了挺進節目正式選拔階段，同學們無所不用其極，從台語RAP、八點檔戲魂上身，到瘋狂地獄哏連發，每一位參賽者都拼盡全力。

醒吾科技大學現場氣氛熱鬧，吳姍儒加入戰局自爆童年家境困難，一家四口擠睡在一張床上，她常常找爸爸要錢卻被冷漠回絕，氣得她認真勸誡父親：「做人要有良心啦！」整段演出語氣誠懇卻充滿逗趣，故事的反差感搭配她自然發揮的台語，讓現場笑聲連連，也展現她親民又可愛的一面，成功圈粉全場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中