高文音變身一日「機智醫生」直擊達文西手術現場

沈名吟副院長（右）親自帶領高文音參觀醫師休息室、換裝區、手術準備區。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《聚焦2.0》今年5月起，因應多位權威名醫建議，主持人高文音親自走訪全台各大醫療中心及社區醫院。她近日前往中國醫藥大學新竹附設醫院，脫下主播服，搖身一變「高醫師」，實際觀摩達文西大腸直腸癌手術過程，體驗一日「機智醫生生活」，並感嘆：「外科醫生不是人幹的！」

高文音換上沈名吟副院長提供的全套裝備，化身「高醫師」。（年代提供）

高文音親自前往中國醫藥大學新竹附設醫院，直擊達文西手術室、醫師休息室等不對外開放的空間，一走進醫師休息室就讓高文音直呼：「根本是置身《機智醫生生活》的場景！」她首次換上由沈名吟副院長準備的全套手術服，馬上要眾人叫一聲「高醫生」，場面十分好笑。

請繼續往下閱讀...

（右起）高文音前往中醫大新竹附醫，探訪陳自諒院長、沈名吟副院長。（年代提供）

高文音透露外科醫師為爭取黃金搶救時間，都是在置物櫃前迅速換裝，因此她和沈名吟副院長其實也是「坦誠相見」，面對面脫光便服換裝。初次體驗術前刷手流程時，高文音從指甲到手臂仔細清潔，不禁直呼：「刷到皮都會痛！」

高文音大膽深入達文西手術室，觀摩直腸癌手術過程。（年代提供）

高文音更親自進入手術室觀摩達文西直腸癌手術過程，沈副院長指出達文西手術具備高精準度與精細操作優勢，能縮短手術時間，且傷口小恢復快，對年紀大的人來說負擔相對較低。她親身感受醫療現場緊湊的流程，不禁感嘆：「外科醫生不是人幹的，太累了！」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法