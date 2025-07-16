晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高文音變身一日「機智醫生」直擊達文西手術現場

沈名吟副院長（右）親自帶領高文音參觀醫師休息室、換裝區、手術準備區。（年代提供）沈名吟副院長（右）親自帶領高文音參觀醫師休息室、換裝區、手術準備區。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《聚焦2.0》今年5月起，因應多位權威名醫建議，主持人高文音親自走訪全台各大醫療中心及社區醫院。她近日前往中國醫藥大學新竹附設醫院，脫下主播服，搖身一變「高醫師」，實際觀摩達文西大腸直腸癌手術過程，體驗一日「機智醫生生活」，並感嘆：「外科醫生不是人幹的！」

高文音換上沈名吟副院長提供的全套裝備，化身「高醫師」。（年代提供）高文音換上沈名吟副院長提供的全套裝備，化身「高醫師」。（年代提供）

高文音親自前往中國醫藥大學新竹附設醫院，直擊達文西手術室、醫師休息室等不對外開放的空間，一走進醫師休息室就讓高文音直呼：「根本是置身《機智醫生生活》的場景！」她首次換上由沈名吟副院長準備的全套手術服，馬上要眾人叫一聲「高醫生」，場面十分好笑。

（右起）高文音前往中醫大新竹附醫，探訪陳自諒院長、沈名吟副院長。（年代提供）（右起）高文音前往中醫大新竹附醫，探訪陳自諒院長、沈名吟副院長。（年代提供）

高文音透露外科醫師為爭取黃金搶救時間，都是在置物櫃前迅速換裝，因此她和沈名吟副院長其實也是「坦誠相見」，面對面脫光便服換裝。初次體驗術前刷手流程時，高文音從指甲到手臂仔細清潔，不禁直呼：「刷到皮都會痛！」

高文音大膽深入達文西手術室，觀摩直腸癌手術過程。（年代提供）高文音大膽深入達文西手術室，觀摩直腸癌手術過程。（年代提供）

高文音更親自進入手術室觀摩達文西直腸癌手術過程，沈副院長指出達文西手術具備高精準度與精細操作優勢，能縮短手術時間，且傷口小恢復快，對年紀大的人來說負擔相對較低。她親身感受醫療現場緊湊的流程，不禁感嘆：「外科醫生不是人幹的，太累了！」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中