前AV女優濱崎真緒「怒斥造謠」槓台灣達人 一劍浣春秋回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前日本AV女優濱崎真緒昨（15）日委任律師發聲明，批評台灣達人「一劍浣春秋」在未查證情況下評論她的解約原因，嚴重斷章取義，散播不實指控，要求對方道歉。對此，一劍浣春秋回應了。

濱崎真緒不滿台灣達人「一劍浣春秋」未經查證，散播不實指控。（翻攝自IG）

濱崎真緒於聲明中指控，一劍浣春秋在未經查證的情況下，指涉她和前經紀公司解約的原因，與事實有諸多背離，造成本人及現在的經紀公司極大困擾，呼籲對方正面回應，並說明發文前的查證過程。有網友將該聲明轉貼至一劍浣春秋社群留言區，要求做出回應，他則回覆，「有看到，謝謝。」

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濱崎真緒日前登上香港Viu TV《怨女俱樂部》分享過去當AV女優的經歷，她認為，自己接受訪談時，《怨女俱樂部》是在完整脈絡下呈現，該節目6月8日透過社群平台釋出2分55秒的短影音預告，替隔天播出的完整節目熱身。

濱崎真緒不希望有人對她過去的努力進行抹黑。（翻攝自IG）

濱崎真緒表示，雖然現在生涯規劃逐漸轉型，但不希望有人對她過去的努力進行抹黑，「作為曾經的AV女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑」，直指一劍浣春秋的作法是「踩著他人只為創造自己流量，無疑是對成人影業工作者之踐踏、霸凌行為。」

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