艾美獎入圍又不夠多元？有色人種創5年來最低

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第77屆艾美獎今公布入圍名單，在主要的表演類別（主演、配角與客串）中共有94位演員獲得提名，其中有24位為有色人種，較過去5年為最低點。綜合外媒報導指出，雖然入圍者在種族、性別與身份認同方面有一些具意義的進展，但同時也出現令人憂心的下滑趨勢。

根據統計，2024年有30位有色人種獲提名，占比31%；2023年為25人（共102位，約24%）、2021年也是25人（共97位，約26%）。2022年曾創下高峰，108名入圍者中有42人為有色人種，占比達39%，寫下艾美獎史上最高紀錄。

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佩德羅帕斯卡以《最後生還者》再度入圍戲劇類最佳男主角，成為史上第二位多次入圍該類別的拉丁裔男演員。（Max提供）

佩德羅帕斯卡以《最後生還者》再度入圍戲劇類最佳男主角，成為史上第二位多次入圍該類別的拉丁裔男演員，僅次於吉米史密茲《紐約重案組》（或譯《霹靂警探》）連續4年入圍。

亞裔演員與創作者近年因《魷魚遊戲》、《怒嗆人生》和《幕府將軍》而大幅進步。今年最受矚目的為楊伯文，他以《週六夜現場》第四次入圍，成為史上提名次數最多的亞裔男演員，亞裔演員中僅吳珊卓提名次數較多。

在美國LGBTQ社群面臨挑戰的此刻，今年也有數個值得慶祝的里程碑，《最後生還者》主角貝拉拉姆齊成為首位兩度獲提名的非二元性別演員，年僅20歲的They（非「他們」，這裡指稱單一非二元性別的人），是艾美獎戲劇類女主角史上第4年輕的提名者，也是該類別最年輕的雙提名紀錄保持者。

哈里遜福特以Apple TV+影集《誠實診療室》獲生涯首度艾美獎提名。（Apple TV+ 提供）

此外，年齡對兩位好萊塢傳奇演員而言不構成阻礙。77歲的凱西貝茲以CBS影集《Matlock》成為史上最年長的戲劇女主角提名人；而82歲的「福伯」哈里遜福特則以Apple TV+影集《誠實診療室》獲生涯首度提名，是該類別史上第2年長的男配角提名人，僅次於86歲時以《好萊塢教父》提名的亞倫阿金。第77屆艾美獎將於美國時間9月14日揭曉。

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