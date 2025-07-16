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娛樂 最新消息

最甜美秘書是她！安心亞語音曝光滿滿戀愛感

〔記者陽昕翰／台北報導〕「全民女神」安心亞又接下新代言，這次她發揮聲音演技，擔任手機導航App的代言人，化身「行車秘書」，用甜美又有活力的聲音陪伴駕駛上路。

只見安心亞親暱地稱呼駕駛「葛格」，她笑說：「感覺就像陪著大家一起旅行、一起生活，如果有機會，我也想搭自己的語音去環島一圈！」

安心亞化身「聲音女友」。（導航王TM提供）安心亞化身「聲音女友」。（導航王TM提供）

安心亞透露，這次花了整整3天錄製語音內容，一下說「乖啦，你超速了，開慢一點嘛」，一下又像副駕朋友般提醒：「偷偷告訴你，現在可以走路肩」、「前面有休息站，來杯咖啡嗎？」她化身「聲音女友」溫柔提醒，讓平凡的通勤路也能變得療癒又輕鬆。

對於這次的語音錄製工作，安心亞覺得相當新鮮有趣，「要用聲音語調配合不同情境說話，把各種不同性格的我，通通呈現在語音裡面。」

安心亞自豪是開車技術不錯的駕駛。（導航王TM提供）安心亞自豪是開車技術不錯的駕駛。（導航王TM提供）

談到開車經驗，安心亞也分享自己最怕遇到「路怒症」駕駛，對於開車情緒失控的人特別敏感。她說：「我有朋友平常看起來很溫和，但開車時會很急躁、一直按喇叭，我坐在旁邊都很緊張，每次都要跟她說我們真的不趕時間，妳一直按喇叭反而令我好焦慮。」

她也提到，平常自己開車時會特別注意亂變化車道的車輛，以及突然衝出來的路人，「這些都是潛在風險，開車真的要很小心。」認為駕駛人的EQ非常重要，情緒穩定才能確保行車安全。

安心亞自豪自己的開車與停車技術都不錯，也曾經因為導航不清楚走錯路，「台北到林口開了兩個半小時，一直繞路像鬼打牆一樣。」因此這次成為導航App代言人，她也特別有感。

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