（影音）中配小微回祖國帶尪喝井水 八炯：全家當歸中國
八炯最新影片曝小微全家真的當歸中國。（翻攝自Youtube）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「小微」趙嬋言論涉武統，3月遭廢止台灣居留許可，她多次拍片控遭台灣政府迫害，強行將她與孩子分離被遣返回中國。
先前小微發布影片表示，回家鄉貴州從事漁業生活，只是底層農民未料接連遭到恐嚇，沒想到近日又在中國抖音上消費台灣，更稱：「台灣人永遠是中國的炎黃子孫。」
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網紅八炯15日在最新新片「舔共陸配全家搬離台灣！貴州小微求老公定居中國，三胎放棄台灣戶籍，喝大陸井水過活，中配亞亞用愛心鎖住台灣島，嗆台灣不可能是國家」，曝小微全家真的當歸中國。
八炯曝：「她的三胎已經到了貴州，還幫自己的三胎取名叫台灣三寶吉祥物，最重要她終於帶自己的老公去喝井水了。」八炯趁機喊話小微，幫小孩辦中國身分證，「不要光說不做，不要硬領我們台灣的生育補助，跟幼稚園、小學補助這費用，祖國比較好，所以你要回去領中共發給你的福利。」要小微別再肖想台灣福利。
相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
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