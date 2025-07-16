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五月天只會賣夢想？阿信花13年達成與言承旭的玩笑話

阿信（左）曾和言承旭合唱，並笑問他可不可以加入F4。（資料照）阿信（左）曾和言承旭合唱，並笑問他可不可以加入F4。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天最近完成大巨蛋「回到那一天」巡演，8場吸引32萬名歌迷欣賞，每場的點歌時段總有一些感人故事，很多歌迷都說出受到五月天歌曲給予力量，實現了夢想。不過網路上總有些酸民喜歡嘲諷五月天，虧他們都快要50歲了，還在整天說夢想、唱夢想、販賣夢想。

事實上五月天不僅用歌曲鼓舞歌迷一步一步完成夢想，團員本身也是會為了夢想而努力。這次在大巨蛋最終場，五月天花了兩年時間終於促成F4合體獻唱《流星雨》，不僅歌迷感動，也登上BBC以及日本、東南亞等多個國際媒體，影片上架3天，目前點擊已超過440萬次，成為YouTube發燒影片第二名，名次再往上升，可見得F4合體唱《流星雨》引起非常大的關注。

阿信（前排中）終於圓夢和F4同台了。（相信音樂提供）阿信（前排中）終於圓夢和F4同台了。（相信音樂提供）

其實言承旭和五月天已有幾次合作機會，過去阿信曾親自打電話邀約他，希望他和林依晨主演五月天演唱會上的「第二人生」串場電影，當時言承旭無酬相挺。另外2012年底五月天在高雄舉辦「諾亞方舟明日重生版」巡演時，也邀言承旭擔任嘉賓合唱《好不好》，為演出帶來高潮，當時阿信笑說：「我可以加入F4嗎？」沒想到隔了近13年，阿信的夢想終於達成，這次在大巨蛋舞台上，首次和F4同台合唱《流星雨》還有《笑忘歌》兩首歌曲，也算圓夢了。

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