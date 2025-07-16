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娛樂 最新消息

李怡貞控告違反著作權法 一審判陳沂有罪

〔記者張文川／台北報導〕網紅律師李怡貞前年5月在臉書PO上以Meta AI虛擬替身的圖卡貼文，內文指出她覺得陳沂短髮更像韓星宋慧喬，陳沂同日將其截圖放在自己的臉書，狠酸李怡貞寫錯字，把「然後」寫成「然候」，視力須要保健，陳沂並順勢推銷自己業配的葉黃素食品；李怡貞控告陳沂違反著作權法，並附帶民事求償印尼盾7億元（約合130萬元新台幣）；台北地院今天宣判，判處陳沂罰金2000元，附帶民事賠償664萬4753元印尼盾（新台幣1萬2000元）。

陳沂（左）與李怡貞對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）陳沂（左）與李怡貞對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）

法院開庭時，陳沂答辯李怡貞並未享有Meta AI生成圖的著作權，若轉發AI製圖有罪，將天下大亂，李怡貞則主張，整張圖都是她精心設計編排的創作，陳沂未經她授權，就引用於商業用途，就是犯法，請求法官從重量刑。

2023年5月28日，李怡貞在臉書PO出一張結合AI虛擬替身的圖卡，內文指出「然候就算四兩八（來自陳沂的綽號「三斤」）這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

陳沂當日將其李怡貞的圖卡截圖，放在自己臉書上，狠酸李的圖卡將「然後」打錯成「然候」，有視力保健的必要，順勢推銷自己合作銷售的葉黃素保健品。

李怡貞認為該圖卡是她的個人創作，「候」是故意寫錯字的精心安排，陳沂未經她同意或授權，就用於商業使用，違反著作權法。

台北地檢署今年3月7日起訴陳沂；北院法官審理後，今天上午宣判，認定陳沂有罪，判處罰金2000元。

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