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老公車上驚見金髮！女星曝「抓姦血淚史」 氣炸私訊對質小三

雪碧（左）介入元配林咚咚的家庭（資料照、圖取自取自臉書「林咚咚和她的3隻小豬」，本報合成）雪碧（左）介入元配林咚咚的家庭（資料照、圖取自取自臉書「林咚咚和她的3隻小豬」，本報合成）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林咚咚和老公郭柏均結婚多年，卻遭「情色教主」雪碧介入，讓她氣得以「侵害配偶權」提告求償，最終獲賠45萬元。她近日登上節目談及婚變一事，不僅爆料老公偷吃細節，也自曝兩人至今尚未離婚。

林咚咚近日登上《新聞挖挖哇》透露，當初老公行為怪異，經常不回家，甚至出遠門長達9天8夜，全是以出差作為藉口，更詭譎的是，「他今天穿那件衣服出門，照理說要穿同一件回來，結果他居然穿不同衣服回來，代表在外面有一個換衣服的地方」，種種跡象讓她開始起疑，這段期間也曾質問對方，老公卻屢屢打出悲情牌，將事情蒙混過去。

林咚咚透露，在老公車上驚見小三金髮（翻攝自YT）林咚咚透露，在老公車上驚見小三金髮（翻攝自YT）

林咚咚後來發現小三身分，於是開始觀察對方與老公的互動，只要自己和老公有爭執，小三就會PO文抒發情緒，甚至會在社群宣示主權。此外，她在老公車上發現對方的金色頭髮和口罩，讓她氣得私訊小三，「你知道郭先生他有老婆，而且還懷有五個月身孕嗎？」豈料，小三開始裝傻稱「我跟他不熟欸」，林咚咚則傳照片告訴對方，在老公車上發現她的金髮和口罩，小三看後直接封鎖她。

林咚咚氣炸私訊質問小三。（翻攝自YT）林咚咚氣炸私訊質問小三。（翻攝自YT）

林咚咚透露，原本想和丈夫離婚，但是當時錢不夠，加上媽媽比較傳統，認為老公有天會「浪子回頭」，不贊成她離婚，而她認為，人生中根本不需要這個人，更心疼自己在婚姻中如此卑微，常常躲在更衣室痛哭，覺得「不知道嫁給這個人幹嘛」。

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