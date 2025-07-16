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娛樂 最新消息

BLACKPINK也不去！馬來西亞嚴審演唱會 新加坡變巨星天堂

〔記者胡御柔／台北報導〕馬來西亞YouTube頻道《BBK Network》長期關注社會議題，經常結合時事發表犀利評論，吸引大量關注。近期，他們深入分析一個引發廣泛討論的現象：為何越來越多國際巨星在亞洲巡演時選擇「跳過馬來西亞」，轉而前往鄰國新加坡？

2024年美國天后泰勒絲（Taylor Swift）世界巡演，就是一個明顯例子，選擇跳過馬來西亞，轉往新加坡舉辦多場演出，今年Blackpink的巡演同樣未將馬來西亞列入行程，令人不禁深思。

2024年泰勒絲世界巡演，在新加坡舉辦多場演出。（資料照；法新社）2024年泰勒絲世界巡演，在新加坡舉辦多場演出。（資料照；法新社）

《BBK Network》點出，導致這種「馬來西亞演唱會荒」的原因，與當地政策環境息息相關，馬來西亞政府對大型演出活動設下諸多限制。2023年起更明文規定，外國男性藝人不得在台上女裝反串、女藝人服裝不得過於暴露、禁止在伊斯蘭重要節日或齋戒月期間舉辦演唱會，導致檔期安排更為受限。

此外，演唱會審批程序繁瑣，需經多個政府部門層層審查，從場地申請、內容審核、演出服裝到宣傳素材，都需逐一報備，增加主辦單位作業難度與時間成本。

相較之下，鄰國新加坡的政策則顯得開放許多。新加坡將演唱會視為一門成熟的「生意」，政府積極招商創造觀光收益。以泰勒絲巡演為例，新加坡政府直接砸下巨資搶下東南亞獨家，吸引數萬名海外歌迷湧入，帶來龐大的「演唱會經濟」。

在娛樂產業全球化的今天，政策開放與否，已成為吸引國際藝人落腳的關鍵。馬來西亞若希望重拾「演唱會熱點」地位，如何在文化價值與娛樂經濟之間取得平衡，恐怕是接下來不可忽視的課題。

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