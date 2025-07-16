金馬影后鍾雪瑩「交換日記」曝光！揪蔡思韵種菜變好朋友

金馬影后鍾雪瑩。（記者潘少棠攝）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬影后鍾雪瑩。（記者潘少棠攝）鍾雪瑩、「Ceci」蔡思韵去年同樣踏入30歲，她們花了一年時間，以文字以交換日記的方式，生活化的紀錄了人生步入30歲的轉變、心情，並以兩人的姓氏諧音，集結成一本名為「種菜日記」的實體書，16日在「香港書展2025」將會正式面世，跟讀者分享兩人「種菜」過程和喜悅。

首次出書的蔡思韵坦言心情十分緊張，「其實這本書並非深度的文學作品，我和阿雪各自以日記方式互相分享過去一年生活或工作上的點滴，有時遇上心情不好，也會彼此鼓勵。」而鍾雪瑩對這本書也感到期待，「過往曾經因為閱讀別人的交換日記而獲得趣味與感動，希望屆時也能透過這本書的閒話家常，釋出力量予讀者。」

蔡思韵曾在《不如海邊吹吹風》飾演個性女畫家。（大川大立提供）

藉著過去一年的日記交往，讓兩人友誼增進成為好朋友，蔡思韵很享受這份友誼，「交換日記的念頭是阿雪萌起的，一直以來她都很想實現這個想法，可惜苦無對象，正好我和她去年剛踏入30歲，人生成長的另一階段開始，有共同的感覺，於是大家便順利成章啟動了這本日記，透過文字抒寫30歲的我們生活和心態上的轉變，可能是一些有趣的小日常或情緒上的抒發，只要有時間，都會留言回覆對方，成為真正的筆友。過去一年的文字往來，沒有修飾，如實的紀錄下來，在書中真情展現。」

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面對30歲的人生新階段，蔡思韵感覺比年輕時所想完全不一樣，她豁然開朗的說：「年少時總覺得3字頭對自己來說很遙遠，或很難想像自己會變成一個怎樣的大人？但轉瞬間踏入30歲的一刻，不但沒有焦慮感，反而開心成為大人，可以隨心而行，總感覺越了解自己就變得自信，自信令自己成為一個快樂自在的人。」

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