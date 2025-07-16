晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬影后鍾雪瑩「交換日記」曝光！揪蔡思韵種菜變好朋友

金馬影后鍾雪瑩。（記者潘少棠攝）金馬影后鍾雪瑩。（記者潘少棠攝）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬影后鍾雪瑩。（記者潘少棠攝）金馬影后鍾雪瑩。（記者潘少棠攝）鍾雪瑩、「Ceci」蔡思韵去年同樣踏入30歲，她們花了一年時間，以文字以交換日記的方式，生活化的紀錄了人生步入30歲的轉變、心情，並以兩人的姓氏諧音，集結成一本名為「種菜日記」的實體書，16日在「香港書展2025」將會正式面世，跟讀者分享兩人「種菜」過程和喜悅。

首次出書的蔡思韵坦言心情十分緊張，「其實這本書並非深度的文學作品，我和阿雪各自以日記方式互相分享過去一年生活或工作上的點滴，有時遇上心情不好，也會彼此鼓勵。」而鍾雪瑩對這本書也感到期待，「過往曾經因為閱讀別人的交換日記而獲得趣味與感動，希望屆時也能透過這本書的閒話家常，釋出力量予讀者。」

蔡思韵曾在《不如海邊吹吹風》飾演個性女畫家。（大川大立提供）蔡思韵曾在《不如海邊吹吹風》飾演個性女畫家。（大川大立提供）

藉著過去一年的日記交往，讓兩人友誼增進成為好朋友，蔡思韵很享受這份友誼，「交換日記的念頭是阿雪萌起的，一直以來她都很想實現這個想法，可惜苦無對象，正好我和她去年剛踏入30歲，人生成長的另一階段開始，有共同的感覺，於是大家便順利成章啟動了這本日記，透過文字抒寫30歲的我們生活和心態上的轉變，可能是一些有趣的小日常或情緒上的抒發，只要有時間，都會留言回覆對方，成為真正的筆友。過去一年的文字往來，沒有修飾，如實的紀錄下來，在書中真情展現。」

面對30歲的人生新階段，蔡思韵感覺比年輕時所想完全不一樣，她豁然開朗的說：「年少時總覺得3字頭對自己來說很遙遠，或很難想像自己會變成一個怎樣的大人？但轉瞬間踏入30歲的一刻，不但沒有焦慮感，反而開心成為大人，可以隨心而行，總感覺越了解自己就變得自信，自信令自己成為一個快樂自在的人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中