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娛樂 最新消息

偷拍入獄！鄧佳華曾是第一名學霸 童年遇1陰影「人生轉折」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華因2023年涉及偷拍案件，繳不出18萬罰金於10日入獄，引起社會譁然。事實上，他小時候成績優秀，經常是全班第一名，後來遇上家庭變故，才開始出現怪異行為，如今淪為階下囚，讓人不勝唏噓。

鄧佳華國小時曾是第一名資優生。（翻攝自臉書）鄧佳華國小時曾是第一名資優生。（翻攝自臉書）

據《ETtoday娛樂星光雲》2016年報導，鄧佳華時任經紀人許東華透露，鄧佳華其實很聰明，小時候成績優異，獎狀相當多。然而，鄧佳華在國小5年級時迎來人生轉折，他的父母離異，媽媽獨力撫養他與妹妹力不從心，導致他開始出現怪異行為。

鄧佳華過去在社群與人爭吵時，就曾直言自己以前成績都是班上第一名，「我沒有時間跟你們瞎扯！我畢業後要成為對社會有貢獻的人！」經紀人受訪的報導刊出後，他也在臉書轉發並表示，「小時候的我很正常」、「我確實是資優生」。

鄧佳華依無故攝錄他人性影像罪判6月徒刑，雖然得易科罰金18萬元，但沒有上訴的他，無力繳納18萬元罰金，10日前往桃園地檢署報到，隨後被押送至桃園監獄服刑，最快也要明年1月才看得到他了。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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