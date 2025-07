Bruno Mars宣布還清賭債！曬演唱會片段感謝Rosé

Bruno Mars與Rosé合唱的《APT.》全球爆紅。(翻攝IG)

〔記者胡御柔/台北報導〕美國樂壇天王Bruno Mars 13日驚喜現身洛杉磯SoFi體育場,擔任BLACKPINK世界巡演《DEADLINE》的神秘嘉賓。他在Rosé演唱熱門單曲《APT.》時突現舞台,現場氣氛瞬間沸騰,觀眾驚喜尖叫連連,成為當晚最爆的一大亮點。

Bruno Mars昨(15)日也透過IG曬出當晚演出片段,更幽默宣布:「我幾乎還清了所有的債務!謝謝你,Rosé!(Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!!)」

事實上,Bruno Mars去年被爆出在拉斯維加斯MGM賭場欠下高達5000萬美元的巨額賭債,為了償還,他一度被迫在賭場定期駐唱。然而人生出現轉機,他陸續與Lady Gaga與BLACKPINK成員Rosé合作推出新曲,其中與Rosé合唱的《APT.》更是爆紅全球,不僅在多國音樂排行榜上衝進前列,也為他帶來可觀收入。

Rosé也在Bruno Mars的貼文下幽默留言「Ya welcome」,展現兩人之間的絕佳默契與友情。

Bruno Mars(@brunomars)分享的貼文

