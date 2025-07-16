晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Bruno Mars宣布還清賭債！曬演唱會片段感謝Rosé

Bruno Mars與Rosé合唱的《APT.》全球爆紅。（翻攝IG）Bruno Mars與Rosé合唱的《APT.》全球爆紅。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕美國樂壇天王Bruno Mars 13日驚喜現身洛杉磯SoFi體育場，擔任BLACKPINK世界巡演《DEADLINE》的神秘嘉賓。他在Rosé演唱熱門單曲《APT.》時突現舞台，現場氣氛瞬間沸騰，觀眾驚喜尖叫連連，成為當晚最爆的一大亮點。

Bruno Mars昨（15）日也透過IG曬出當晚演出片段，更幽默宣布：「我幾乎還清了所有的債務！謝謝你，Rosé！（Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!!）」

事實上，Bruno Mars去年被爆出在拉斯維加斯MGM賭場欠下高達5000萬美元的巨額賭債，為了償還，他一度被迫在賭場定期駐唱。然而人生出現轉機他陸續與Lady Gaga與BLACKPINK成員Rosé合作推出新曲，其中與Rosé合唱的《APT.》更是爆紅全球，不僅在多國音樂排行榜上衝進前列，也為他帶來可觀收入。

Rosé也在Bruno Mars的貼文下幽默留言「Ya welcome」，展現兩人之間的絕佳默契與友情。

在 Instagram 查看這則貼文

Bruno Mars（@brunomars）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中