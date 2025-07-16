Bruno Mars宣布還清賭債！曬演唱會片段感謝Rosé
Bruno Mars與Rosé合唱的《APT.》全球爆紅。（翻攝IG）
〔記者胡御柔／台北報導〕美國樂壇天王Bruno Mars 13日驚喜現身洛杉磯SoFi體育場，擔任BLACKPINK世界巡演《DEADLINE》的神秘嘉賓。他在Rosé演唱熱門單曲《APT.》時突現舞台，現場氣氛瞬間沸騰，觀眾驚喜尖叫連連，成為當晚最爆的一大亮點。
Bruno Mars昨（15）日也透過IG曬出當晚演出片段，更幽默宣布：「我幾乎還清了所有的債務！謝謝你，Rosé！（Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!!）」
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事實上，Bruno Mars去年被爆出在拉斯維加斯MGM賭場欠下高達5000萬美元的巨額賭債，為了償還，他一度被迫在賭場定期駐唱。然而人生出現轉機，他陸續與Lady Gaga與BLACKPINK成員Rosé合作推出新曲，其中與Rosé合唱的《APT.》更是爆紅全球，不僅在多國音樂排行榜上衝進前列，也為他帶來可觀收入。
Rosé也在Bruno Mars的貼文下幽默留言「Ya welcome」，展現兩人之間的絕佳默契與友情。
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