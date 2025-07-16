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娛樂 最新消息

劉品言挺孕肚主持挨批太露 丁寧挺她嗆網友：是嫁到你家嗎？

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人劉品言日前公開帶球嫁小3歲演員連晨翔，外界驚喜紛紛獻上祝福，今年接下台北電影獎主持棒，成為「孕婦主持人」，紅毯與舞台上，一襲黑薄紗露肚裝火辣卻大方，她曾說穿得這麼透，事先沒問過老公，主要想給大家驚喜，沒想到招來罵聲，竟有部分網友批評穿得太露了。

劉品言主持台北電影獎微露孕肚。（記者胡舜翔攝）劉品言主持台北電影獎微露孕肚。（記者胡舜翔攝）

劉品言挺肚主持北影掌控度極佳，當天一席黑色禮服火辣，胸肚之間則有薄紗遮蓋，不僅巧妙露出深邃事業線，就連孕肚也在薄紗間若隱若現，劉品言雖然懷孕，但在巨肚微微現形時登上北影主持，整個人看來火辣卻又大方得體，沒想到網友被批評「穿著太露」。

好友丁寧力挺劉品言，忍不住出聲反擊酸民。（記者王靖惟攝）好友丁寧力挺劉品言，忍不住出聲反擊酸民。（記者王靖惟攝）

劉品言好友丁寧忍不住出聲反擊酸民，她表示「Excuse me，關你們什麼事啊？！她是嫁到你們家了嗎？」，丁寧直言網友攻擊孕婦實在太沒品，更是心疼劉品言能挺肚子站上舞台，她表示：「孕婦因為肚子的重量越來越壓迫身體，能夠好好站著走路就了不起了，更別說主持。」

劉品言先前針對服裝表示，孕婦怕熱所以走透氣風格，她坦言沒問過老公連晨翔，只有團隊率先知道，一亮相舞台，引起現場媒體驚呼。

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