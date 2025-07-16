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娛樂 最新消息

邱淑貞二女兒長大了！沈月罕曬20歲妹妹度假美照

〔記者胡御柔／台北報導〕90年代香港性感女神邱淑貞，憑藉《賭神》、《赤裸羔羊》等代表作走紅，是一代人心中的女神象徵。1999年，她與I.T時尚集團創辦人沈嘉偉結婚後淡出演藝圈，育有三名漂亮女兒。如今，23歲的大女兒沈月已進入演藝圈，簽約韓國經紀公司，憑藉亮眼外型與氣質被封為「最美星二代」。

邱淑貞二女兒沈日。（翻攝IG）邱淑貞二女兒沈日。（翻攝IG）

近日，20歲的沈日罕見在社群平台公開度假美照。照片中，沈日身穿牛仔吊帶褲，內搭一件色彩繽紛的平口上衣，隨性地將一邊吊帶自然垂落，小露香肩，展現若隱若現的性感氛圍。她手提一款綠色網狀包包，為整體造型增添一抹俏皮與個性，清新又帶點酷感，輕鬆展現出專屬她的時尚態度。

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沈日（@yatsham）分享的貼文

沈月還特別轉發沈日貼文到限時動態寫下「my beautiful sister（我美麗的妹妹）」，展現出姊妹之間的親密情感，據悉，沈日雖然鮮少公開亮相，但私下熱愛攝影、個性低調。今年5月，她與媽媽邱淑貞、姐姐沈月一同前往西安旅遊，母女三人罕見同框合照曝光後，被網友大讚「根本是三姊妹」。

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