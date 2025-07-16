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Taiwan Action第17彈》金曲台語歌王合作變裝皇后 盼民眾投罷護台灣

由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第17支罷免影片，是由葉天倫導演的「投罷」。（圖擷自YouTube）由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第17支罷免影片，是由葉天倫導演的「投罷」。（圖擷自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第17支罷免影片，是由葉天倫導演的「投罷」。在片中金曲獎得主謝銘祐新創作的台語歌，並請來變裝皇后團體「灣島皇后」共同演出。歌詞中寫下「台灣是台灣人的台灣，咱攏是彩色的。台灣是全世界的台灣，恁莫肖想共阮染紅紅」，鼓勵民眾一定要出來投同意罷免，否則明天就「欲哭無淚，欲哭就無地哭！」

葉天倫導演的第17支罷免影片「投罷」，該片請來金曲獎得主謝銘祐創作演唱，並由台灣變裝皇后團體「灣島皇后」演出。（圖擷自YouTube）葉天倫導演的第17支罷免影片「投罷」，該片請來金曲獎得主謝銘祐創作演唱，並由台灣變裝皇后團體「灣島皇后」演出。（圖擷自YouTube）

Taiwan Action今上午推出由葉天倫導演的第17支罷免影片「投罷」，該片請來金曲獎得主謝銘祐創作演唱，並由台灣變裝皇后團體「灣島皇后」演出。在MV中以虛擬棚拍出多樣場景，更讓變裝皇后站在中正紀念堂前，將威權時代遺留下的殘跡，與挑戰威權的LGBT力量進行對比，形成強烈衝擊的視覺。

根據「Taiwan Action」發出的新聞稿指出，謝銘祐表示：「好不容易挺到三階段，投同意罷免這一關，要鼓勵大家出來投票，就用第一支Taiwan Action『摒糞埽』最簡單的說法，將31位眼中無國家、人民的爛（藍）、白立委，丟垃圾，除惡臭！一定要出來投同意罷免，否則明天就欲哭無淚，欲哭就無地哭！」

包含貝果、小嗨、跩姬寶貝、尤蘭達等四位「灣島皇后」在片中演出，狠咬芭樂提醒大家一定要「罷啦罷啦罷啦」。「灣島皇后」表示：「灣島皇后是台灣第一家以推廣變裝文化成立的廠牌，有民主自由才有台灣的多元包容。過去一年的國會亂象和藍白的毀憲亂政，我們必須站出來透過罷免守護屬於台灣的彩色。這次榮幸能與謝銘祐老師和葉天倫導演合作，一起獻給我們深愛小小多山，彩虹常在的國家—台灣」。

導演葉天倫則表示，大罷免已邁入三階，他覺得要有一首快節奏歌曲號召大家出來投票，而沒有誰比變裝皇后更適合展現如此魅力。他在朋友介紹下也邀請到謝銘祐合作，謝銘祐更為了與變裝皇后首次合作，而在歌詞中寫下：「台灣是台灣人的台灣，咱攏是彩色的。台灣是全世界的台灣，恁莫肖想共阮染紅紅。」謝銘祐歌曲中貼近土地的生命力，與變裝皇后在生命中拚搏的嗆辣力量，在這支MV中相互撞擊，為大罷免歌曲留下了時代經典。

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