高雲翔難甩性侵污名 前妻董璇再婚老公身分曝光

高雲翔（右）2018年3月在澳洲雪梨捲入性侵疑雲，隔年和前妻、女星董璇結束8年婚姻。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星高雲翔（現改名高晟暉）因演出《羋月傳》義渠王一角躍升男神，2018年卻在澳洲被控涉嫌性侵一名女子，罪名雖不成立卻衝擊演藝事業，不僅與明星妻董璇離婚，復出之路遙遙無期。

現年45歲董璇參演新劇《櫻桃琥珀》目前正熱播中，15日爆出她再婚消息，老公身分也被肉搜，是小她9歲的實力派演員張維伊。

請繼續往下閱讀...

實力派演員張維伊低調迎娶董璇。（翻攝自微博）

董璇傳出再婚消息後，她向媒體透露原本今後「只戀愛不結婚」，但遇到張維伊後，認為對方是能共同承擔生活的人，才改變對感情看法；據了解，董璇和張維伊婚禮已在上個月21日在男方山西老家低調舉辦。

高雲翔捲入性侵案後，董璇與他結束8年婚姻，一度爆出董璇失去經濟依靠，疑似被富商包養並遭富商老婆打壓，她第一時間否認，並表明：「姐自食其力不需要靠誰。」昨她公開認了再婚，並說這個決定影響了許多好姐妹，尤其是佟麗婭，「本來已經水泥封心，現在又相信愛情了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法