甜到放閃！朴寶英、朴珍榮曝「真實情侶照」網喊：交往了？

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴寶英、朴珍榮今年主演韓劇《未知的首爾》締造前所未有的化學反應，兩人在戲中演情侶，就連現實中的同框照也像真實情侶一樣，甜蜜放閃照狙擊粉絲少女心。

朴寶英（左）、朴珍榮「情侶照」公開。（翻攝自Naver）

兩人的四格同框照公開，營造出「真實情侶」的氛圍，引發熱烈反應，網友納悶，兩人自然又甜蜜的氛圍，讓人不禁相信他們是一對真正的情侶，也有人一看照片以為兩人「真的交往了？」狂吸粉絲目光。

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照片中，朴寶英和朴珍榮臉貼臉，其中一張笑開懷，朴珍榮甚至從背後環抱朴寶英，令人不自覺露出姨母笑，甚至連韓媒也懷疑，兩人是否「假戲真做」，根本就是約會照。

朴寶英（左）、朴珍榮「情侶照」公開。（翻攝自Naver）

甜蜜放閃照曝光後，不少粉絲在社群留言，直說「比起電視劇，這組照片更讓人心動」、「看得出來兩人默契絕佳，超越友誼的關係」、「關係讓人想入非非」。

《未知的首爾》在6月29日完美收官，最終集收視率創下8.4%創新高，是首播的兩倍多，劇集獲讚繼《苦盡柑來遇見你》後，上半年又一部完美佳作，尤其「雙朴」精湛演出令觀眾回味無窮，大讚有如「現實版羅曼史」。

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