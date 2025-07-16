仙塔律師翻車不單純 名媛背後戳一刀手法曝光

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲網紅「仙塔律師」李宜諪驚傳涉入靈骨塔詐騙案，交保後高調發文道歉，認了處理案件有瑕疵，但強調不認識詐騙集團，外型亮眼的她被指早打入台北時尚圈，有名媛表示後悔找仙塔律師吃飯。

仙塔律師9日被爆多次出入地產富商飯局，有名媛貴婦私下爆料，多位有身分地位富商對她展開熱烈追求，為博取芳心，有某軍官送出1整年12份禮物，裡面都是名牌包包，她火速列4點澄清表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的，名牌禮物更是無稽之談，仙塔無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

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沒想到仙塔律師不為人知另一面今（16）日又有新進展，她涉入詐欺案背後扯出更多名媛間爭風吃醋和勾心鬥角，據傳，有貴婦提供大批仙塔與多位大戶親密舉止照片給媒體，在背後狠戳仙塔一刀，爆料她與其他人聯手向富商詐財，而且現在仍在進行式。

據了解，仙塔律師因涉入詐騙案，貴婦圈開始跟她撇清關係，有名媛無奈表示很衰，只是找朋友吃飯合照竟被公開，還好有遮臉，「大家都很後悔找她吃飯。」

對於私人事情被放大解讀，仙塔律師表示案件已進入司法程序，不方便多談，希望外界不要再以訛傳訛。

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