晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

仙塔律師翻車不單純 名媛背後戳一刀手法曝光

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲網紅「仙塔律師」李宜諪驚傳涉入靈骨塔詐騙案，交保後高調發文道歉，認了處理案件有瑕疵，但強調不認識詐騙集團，外型亮眼的她被指早打入台北時尚圈，有名媛表示後悔找仙塔律師吃飯。

仙塔律師9日被爆多次出入地產富商飯局，有名媛貴婦私下爆料，多位有身分地位富商對她展開熱烈追求，為博取芳心，有某軍官送出1整年12份禮物，裡面都是名牌包包，她火速列4點澄清表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的，名牌禮物更是無稽之談，仙塔無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

沒想到仙塔律師不為人知另一面今（16）日又有新進展，她涉入詐欺案背後扯出更多名媛間爭風吃醋和勾心鬥角，據傳，有貴婦提供大批仙塔與多位大戶親密舉止照片給媒體，在背後狠戳仙塔一刀，爆料她與其他人聯手向富商詐財，而且現在仍在進行式。

據了解，仙塔律師因涉入詐騙案，貴婦圈開始跟她撇清關係，有名媛無奈表示很衰，只是找朋友吃飯合照竟被公開，還好有遮臉，「大家都很後悔找她吃飯。」

對於私人事情被放大解讀，仙塔律師表示案件已進入司法程序，不方便多談，希望外界不要再以訛傳訛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中