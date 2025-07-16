晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙喉嚨裝了馬達？文章說她不應該開23場演唱會

〔記者胡如虹／台北報導〕闊別十年，「二姐」江蕙復出開唱，歌迷都很關心她唱的如何？金曲歌后的歌聲是否一如往昔，答案是歌迷請放心，二姐的狀況超好。金鐘歌王文章聽完她的演唱會，不可置信的說：「阿蕙的喉嚨是裝了馬達嗎？」

江蕙狀況超好，休息兩天後，將再次登上高雄巨蛋開唱。（寬宏提供）江蕙狀況超好，休息兩天後，將再次登上高雄巨蛋開唱。（寬宏提供）

二姐23場「無．有」演唱會11日從高雄巨蛋開始了，昨天進行到3場演唱會，歌迷都可以感受到二姐有多放鬆，因為她在演唱會上跟歌迷話家常，她說身上的秀服太重，歌迷喊脫掉，她還會玩雙關語，幽默的說：「你們一直叫我脫掉脫掉，出去看看你們家的車有沒有被拖吊。」

其實從確定復出開唱後，二姐的心情就很放鬆，因為自從抗癌治療時曾經失聲過，二姐對於能再開口唱歌就十分感恩。珍惜，唱歌是她人生的最愛，重拾最愛，人生別無所求！她這幾年常在家裡唱歌，一唱就是一整夜，歌手為演唱會練唱是工作，她在家裡練唱，為演唱會彩排卻是享受。

江蕙開唱，往日的美好回憶全都湧上心頭。（寬宏提供）江蕙開唱，往日的美好回憶全都湧上心頭。（寬宏提供）

很多歌迷聽她在復出演唱會上開口唱第一首歌《等待舞伴》眼淚就流了下來，嘹亮的嗓音、細膩的轉音，如泣如訴的唱著一首首大家熟悉的歌曲，那是歌迷念念不忘的歌聲，也是歌迷思思念念的二姐，往日的美好回憶全都湧上心頭。

金鐘歌王文章專程從香港飛到高雄看江蕙演唱會。（翰森娛樂提供）金鐘歌王文章專程從香港飛到高雄看江蕙演唱會。（翰森娛樂提供）

金鐘歌王文章專程從香港飛到高雄看江蕙演唱會，看完演唱會，他一邊讚賞的說：「阿蕙真的唱的太好了！」一邊不可置信的說：「她的喉嚨是裝了馬達！」同為實力派唱將，文章很清楚歌手在台上有各種狀況要面對，直稱阿蕙唱的很鬆，聲音狀況非常好，以她這種狀況不應該只開23場演唱會，只唱23場演唱會太可惜了，她可以連唱30場。

文章最後還從江蕙身上得到一個結論：「原來年齡不是問題！」平常有在練唱做功課的人，不管幾歲都一樣可以唱得很好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中