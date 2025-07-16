江蕙喉嚨裝了馬達？文章說她不應該開23場演唱會

〔記者胡如虹／台北報導〕闊別十年，「二姐」江蕙復出開唱，歌迷都很關心她唱的如何？金曲歌后的歌聲是否一如往昔，答案是歌迷請放心，二姐的狀況超好。金鐘歌王文章聽完她的演唱會，不可置信的說：「阿蕙的喉嚨是裝了馬達嗎？」

江蕙狀況超好，休息兩天後，將再次登上高雄巨蛋開唱。（寬宏提供）

二姐23場「無．有」演唱會11日從高雄巨蛋開始了，昨天進行到3場演唱會，歌迷都可以感受到二姐有多放鬆，因為她在演唱會上跟歌迷話家常，她說身上的秀服太重，歌迷喊脫掉，她還會玩雙關語，幽默的說：「你們一直叫我脫掉脫掉，出去看看你們家的車有沒有被拖吊。」

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其實從確定復出開唱後，二姐的心情就很放鬆，因為自從抗癌治療時曾經失聲過，二姐對於能再開口唱歌就十分感恩。珍惜，唱歌是她人生的最愛，重拾最愛，人生別無所求！她這幾年常在家裡唱歌，一唱就是一整夜，歌手為演唱會練唱是工作，她在家裡練唱，為演唱會彩排卻是享受。

江蕙開唱，往日的美好回憶全都湧上心頭。（寬宏提供）

很多歌迷聽她在復出演唱會上開口唱第一首歌《等待舞伴》眼淚就流了下來，嘹亮的嗓音、細膩的轉音，如泣如訴的唱著一首首大家熟悉的歌曲，那是歌迷念念不忘的歌聲，也是歌迷思思念念的二姐，往日的美好回憶全都湧上心頭。

金鐘歌王文章專程從香港飛到高雄看江蕙演唱會。（翰森娛樂提供）

金鐘歌王文章專程從香港飛到高雄看江蕙演唱會，看完演唱會，他一邊讚賞的說：「阿蕙真的唱的太好了！」一邊不可置信的說：「她的喉嚨是裝了馬達！」同為實力派唱將，文章很清楚歌手在台上有各種狀況要面對，直稱阿蕙唱的很鬆，聲音狀況非常好，以她這種狀況不應該只開23場演唱會，只唱23場演唱會太可惜了，她可以連唱30場。

文章最後還從江蕙身上得到一個結論：「原來年齡不是問題！」平常有在練唱做功課的人，不管幾歲都一樣可以唱得很好。

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