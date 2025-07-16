罷免藍營立委林沛祥 林智群列4點關鍵理由
台北市前市長郝龍斌（左）昨晚為藍營立委林沛祥助講。（林沛祥提供）
〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委、基隆市黨部主委林沛祥15日晚間在基隆安樂區舉辦「與民有約」座談會，台北市前市長郝龍斌前來助講，他表示無差別大罷免沒有正當理由，基隆不能再被政治鬥爭拖累，呼籲民眾守住林沛祥，就是守住基隆的未來建設與監督力量。
不過律師林智群早一步在臉書發文，列舉4項為什麼要罷免林沛祥，理由如下 :
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1.他爸爸林水木（兩屆基隆市長），媽媽徐少萍（市議員20幾年），他們夫妻本來是老師出身，從政幾十年，基隆有什麼進步嗎？倒是他們家財產增加了不少！
2.他媽媽徐少萍，兩年前「82歲高齡駕駛」擦撞騎士，傷者截肢、敗血身亡，只賠人家6萬元。
3. 他跟謝國樑兩個人，代表了基隆長期以來的地方勢力，現在是要讓政二代繼續吸基隆的血。
4.當選沒多久就跑到北京去跟共產黨王滬寧握手。
昨晚的座談會，林沛祥強調，「這一票，不只是守住林沛祥，更是守住監督民進黨的聲音、守住立法院長韓國瑜、守住我們為民推動的法案不被柯建銘推翻」，呼籲民眾726一定要出門投票，投下「不同意罷免」。
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