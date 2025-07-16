神劇《人生切割術》27獎領跑艾美獎入圍！《魷魚遊戲》全槓龜

Apple TV+ 神劇《人生切割術》成為本屆艾美獎入圍大贏家，亞當史考特也入圍戲王。（Apple TV+ 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕2025年第77屆艾美獎今公布入圍名單，Apple TV+ 神劇《人生切割術》以27項入圍領跑，HBO Max《蝙蝠俠》衍生限定劇《企鵝人》以24項入圍居次，大受好評的《片廠風雲》和表演項提名大戶《白蓮花度假村》都入圍23項，Netflix話題韓劇《魷魚遊戲》則全槓龜。

HBO Max今年強勢回歸，以總計142項提名拿下整體平台最多提名的寶座，重新站穩過去20年來多數時間所佔據的領先地位。主要來自《企鵝人》（本屆限定／選集類劇集中提名最多）、《白蓮花大飯店》、《最後生還者》等作品，同時也超越了他們自家於2022年創下的個人最佳紀錄（140項提名）。

請繼續往下閱讀...

「喜劇天王」賽斯羅根自編自導自演的 Apple TV+ 全新影集《片廠風雲》創下單一年度喜劇類節目最多提名紀錄。（Apple TV+ 提供）

不過，Apple TV+ 今年以《人生切割術》（27項提名）與《片廠風雲》（23項提名）入圍，依然是無可忽視的亮點。其中《片廠風雲》更創下單一年度喜劇類節目最多提名紀錄，追平2024年《大熊餐廳》第三季創下的23項提名（該劇最終拿下11座獎盃，也寫下單季喜劇最多得獎紀錄）。

在演員獎項方面，《Matlock》的凱西貝茲以77歲高齡成為戲劇類女主角最年長的提名者，寫下歷史；年僅15歲的歐文庫柏則以《混沌少年時》入圍迷你影集、電視電影最佳男配角，成為該獎項歷來最年輕的入圍者。

金獎導演馬丁史柯西斯在《片廠風雲》中「演自己」，入圍喜劇類影集最佳客串男演員。（Apple TV+ 提供）

金獎導演馬丁史柯西斯與朗霍華憑藉在《片廠風雲》中「演自己」的客串，入圍喜劇類影集最佳客串男演員，讓兩人意外的首度入圍艾美獎演技類。「福伯」哈里遜福特以《誠實診療室》入圍喜劇類影集最佳男配角，也是生涯首度入圍艾美獎。第77屆艾美獎將於美國時間9月14日揭曉。

《魷魚遊戲》在艾美獎入圍全槓龜。（Netflix提供）

第77屆艾美獎重要入圍名單

最佳戲劇類影集

《安道爾》

《頭號外交官》

《最後生還者》

《極樂凶間》

《匹茲堡醫魂》

《人生切割術》

《外放特務組》

《白蓮花大飯店》

戲劇類影集最佳男主角

《極樂凶間》斯特林·K·布朗

《外放特務組》蓋瑞歐德曼

《最後生還者》佩德羅帕斯卡

《人生切割術》亞當史考特

《匹茲堡醫魂》諾亞懷利

戲劇類影集最佳女主角

《Matlock》凱西貝茲

《不良姐妹》莎朗霍根

《人生切割術》布麗特洛薇爾

《最後生還者》貝拉拉姆齊

《頭號外交官》凱莉羅素

戲劇類影集最佳男配角

《人生切割術》查克崔瑞

《白蓮花大飯店》華頓哥金斯

《白蓮花大飯店》傑森艾塞克

《極樂凶間》詹姆斯馬斯登

《白蓮花大飯店》山姆洛克威爾

《人生切割術》特拉梅爾蒂爾曼

《人生切割術》約翰特托羅

戲劇類影集最佳女配角

《人生切割術》派翠西亞艾奎特

《白蓮花大飯店》凱莉庫恩

《匹茲堡醫魂》凱瑟琳拉納薩

《極樂凶間》茱莉安娜妮克遜

《白蓮花大飯店》帕克波西

《白蓮花大飯店》娜塔莎羅斯威爾

《白蓮花大飯店》艾咪盧伍德

最佳喜劇類影集

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《天后與草莓》

《天作不合的我們》

《破案三人行》

《誠實診療室》

《片廠風雲》

《吸血鬼家庭屍篇》

喜劇類影集最佳男主角

《天作不合的我們》亞當布洛迪

《片廠風雲》塞斯羅根

《誠實診療室》傑森席格

《破案三人行》馬丁蕭

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特

喜劇類影集最佳女主角

《白色官邸殺人事件》烏佐阿杜巴

《天作不合的我們》克莉絲汀貝爾

《小學風雲》昆塔布倫森

《大熊餐廳》阿尤艾德維利

《天后與草莓》珍史瑪特

喜劇類影集最佳男配角

《片廠風雲》伊凱巴林霍茲

《他們的春夏秋冬》科爾曼多明戈

《誠實診療室》哈里遜福特

《堪薩斯之歌》傑夫西勒

《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許

《誠實診療室》邁克烏里

《週六夜現場》楊伯文

喜劇類影集最佳女配角

《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯

《天后與草莓》漢娜愛賓德

《片廠風雲》凱薩琳哈恩

《小學風雲》賈奈兒詹姆斯

《片廠風雲》凱薩琳奧哈拉

《小學風雲》雪莉李勞夫

《誠實診療室》潔西卡威廉斯

最佳迷你影集

《混沌少年時》

《黑鏡》

《死前慾望清單》

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》

《企鵝人》

最佳電視電影

《BJ單身日記：戀上小鮮肉》

《禁谷》

《山之巔》

《母愛食堂》

《逆嶺》

迷你影集、電視電影最佳男主角

《企鵝人》柯林法洛

《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰

《無罪的罪人》傑克葛倫霍

《毒命之徒》布萊恩泰瑞亨利

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》庫柏科赫

迷你影集、電視電影最佳女主角

《免責聲明》凱特布蘭琪

《妖惑心計》梅根費伊

《黑鏡》拉什達瓊斯

《企鵝人》克莉絲汀米利歐提

《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲

迷你影集、電視電影最佳男配角

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》哈維爾巴登

《無罪的罪人》比爾坎普

《混沌少年時》歐文庫柏

《死前慾望清單》羅伯德萊尼

《無罪的罪人》彼得賽斯嘉

《混沌少年時》阿什利沃特斯

迷你影集、電視電影最佳女配角

《混沌少年時》艾琳多爾蒂

《無罪的罪人》蘿絲奈格

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》克蘿伊塞凡妮

《死前慾望清單》珍妮史雷

《混沌少年時》克莉絲汀特雷馬爾科

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法