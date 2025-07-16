超前預售！神導諾蘭史詩新作《奧德賽》北美上映一年前就開賣

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導史詩新片《奧德賽》，預計明年（2026年）7月17日上映，但IMAX版本預售卻將提前整整一年，於今年7月17日開賣。值得注意的是，這波預售僅限於配備IMAX 70mm膠卷放映設備的戲院（諾蘭最偏愛的格式），且僅開放部分場次，其他格式及場次的票券預計將更接近正式上映日才會開賣。

克里斯多夫諾蘭史詩新片《奧德賽》首張海報。（UIP提供）

電影於上映前一年就開放購票，在業界相當罕見，但諾蘭前作《奧本海默》橫掃奧斯卡最佳影片、全球狂收9.75億美金的成功，讓外界對他的新作充滿期待，也再次證明他是票房保證。尤其《奧本海默》上映時，北美有影迷為了搶看IMAX膠捲版而跨州觀影，IMAX票房最終更占整體票房高達20%。

請繼續往下閱讀...

目前《奧德賽》長約一分鐘的前導預告在北美已於《侏羅紀世界：重生》與《超人》電影放映前搶先於戲院曝光，台灣也有部分戲院搭配放映，此預告也尚未在網路上公開，延續諾蘭一貫強調「大銀幕體驗優先」的理念。

該片由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，更革命性的全片採用全新IMAX膠卷技術拍攝，首度將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。

《奧德賽》主要卡司包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容，預計2026年7月17日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法