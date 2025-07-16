「就算寫了遺書，活下來就繼續出走！」生態保育重要推手傳奇首登大銀幕

《我在荒野做了一場夢》記錄下荒野美景。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《我在荒野做了一場夢》由曾獲台北電影節百萬首獎的導演沈可尚執導，該片歷時6年拍攝，橫跨台灣山林與亞馬遜雨林，將台灣生態保育的重要推手、生態攝影先驅徐仁修的個人生命歷程搬上大銀幕，更把徐仁修對大自然的深刻凝視與長年奔走荒野的精神，以極致詩意的影像語言凝結成片。

生態攝影傳奇徐仁修在《我在荒野做了一場夢》首登大銀幕。（牽猴子提供）

導演沈可尚攜手攝影團隊，與徐仁修走入自然深處，紀錄他超過50年如一日，以影像、文字與行動守護自然的6年足跡。紀錄片開頭的文字：「大自然，花一輩子都寫不完，用活好幾輩子的態度，去理解祂的豐富，辛苦就是最大的幸福。」就是徐仁修為自己的熱情留下最好的註解。

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出生於新竹芎林鄉的徐仁修，自幼在農村長大，耳濡目染大自然的節奏，也練就一身抓魚、捉昆蟲的好本領；如今帶著學生上山導覽，他依舊身手矯健，隨手就能抓到一隻可愛的小山老鼠，讓現場驚呼連連。大家在他幽默又生動的解說下，不僅感受自然魅力，還收穫滿滿冷知識。

徐仁修也分享一個有趣觀察，水鹿常常會悄悄接近營地，原因是山區夜晚天寒地凍，有些露營者會在帳篷外隨地解放，到了白天被陽光曬乾後，結出鹽分，水鹿為了補充鈉，就會靠近這些「鹽地」舔食，形成奇妙又真實的自然互動。

徐仁修（左）和導演沈可尚在《我在荒野做了一場夢》捕捉台灣之美。（牽猴子提供）

隨著徐仁修的眼睛看世界，導演沈可尚也在臉書上寫道：「過往，走入山林，大都具目的，只為了拍下好鏡頭，就走了；這回，走入山林，更像生活中持續會出現的狀態。」他們一路從城市近郊，拍到亞馬遜雨林，面對萬物的瞬息萬變，長時間耐心等待，就為紀錄驚喜片刻。

還有一次他們從深夜等到清晨，終於拍到台灣特有種長鬃山羊可愛進食的畫面，徐仁修說：「你們運氣很好啊，我大概是找了至少30次以上才拍到。」回想這數不盡的驚奇旅程，導演也分享：「好棒的一段大人變小孩的旅程。」

徐仁修在片中最後留下一段話，「深入自然，從不來自刻意的大計劃，而是就算寫了遺書，活下來就繼續出走的熱情。」、「只要懷抱愛與浪漫，離開舒適圈，探險，隨時可以從腳下的土地開始。」，足見他一生對自然的敬畏與熱愛。

《我在荒野做了一場夢》海報由知名設計師陳世川操刀。（牽猴子提供）

為讓更多年輕世代與教育現場接觸這部兼具美感與意義的作品，團隊也透過群眾集資平台「WaBay 挖貝」啟動待用票券集資計畫，邀請全台老師與學生自8月22日起走進戲院，觀看《我在荒野做了一場夢》。

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