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46歲台灣健身網紅睡夢中驟逝...好友夢多悲痛證實噩耗

夢多（左）曾與「king」猛國王合作拍片。翻攝自（YouTube）夢多（左）曾與「king」猛國王合作拍片。翻攝自（YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕健身圈突傳噩耗！日籍藝人「夢多」大谷主水昨（15日）在Threads悲悼Man's King肌肉猛男團團長「猛國王」驟逝消息，他釋出雙方過往拍攝合照並哀悼，「兄弟一路好走，我會想你。」感傷言語令人不捨。隨後Man's King官方也發出聲明證實此事，指出「猛國王」於12日凌晨在睡夢中安詳離世，享年46歲。

夢多過去與猛國王關係密切，經常合作拍片、演出，如今卻突然傳出死訊噩耗，他深感痛心表示「有一天我們在另外一個世界上，可以一起健身、好好聊天。」對此，猛男團Man's King隨後也證實噩耗，「他以挺拔姿態、閃耀肌肉與魅力征服舞台，感動無數人心，如今卸下戰袍，轉身走向另一個宇宙。」字句間充滿不捨與敬意。

Man's King肌肉猛男團以充滿力與美的表演走紅，猛國王身為創始團長，更是全團靈魂人物。官方表示將永遠記住猛國王「最狂放燦爛的笑容、最撼動人心的表演」，強調他不僅是表演者與健美選手，更是一代傳奇，消息曝光後震撼健身與表演圈，不少粉絲與圈內好友留言悼念，盼猛國王在另一個世界繼續閃耀。

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