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娛樂 最新消息

「全球第一美」NANA零架子圈粉 自豪入戲無難度

NANA在《全知讀者視角》飾演冷酷女打仔。（采昌提供）NANA在《全知讀者視角》飾演冷酷女打仔。（采昌提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓國電影《全知讀者視角》昨（15）在首爾試映，除主角安孝燮、李敏鎬之外，被選為「全球最美臉蛋（第一美）」的NANA在片中飾演冷酷女打仔，戲外則親切替粉絲簽名，毫無明星包袱，親和力十足。

NANA出席《全知讀者視角》試映會。（采昌提供）NANA出席《全知讀者視角》試映會。（采昌提供）

NANA曾演出韓劇《假面女郎》在台為人熟知，這次在電影化身為正義而戰的「鄭熙媛」，是勇往直前的人物，主要武器是短刀，動作敏捷，擁有華麗的武打技術。

對於大量挑戰動作戲和特效場面，NANA說：「我一直在反思要如何詮釋角色，考慮了很多，所幸到拍戲現場，衣服、妝容通通都是準備好的，現場的工作人員也都很認真投入，讓我無後顧之憂，隨心所欲的表演，很自然的就融入角色。」

NANA（左）、導演金秉祐出席《全知讀者視角》試映會。（采昌提供）NANA（左）、導演金秉祐出席《全知讀者視角》試映會。（采昌提供）

NANA表示，有聽到韓媒記者稱讚電影很精彩，心情感到不錯，希望讓所有還沒看到電影的影迷也能有所期待；導演金秉祐也稱，無論有沒有看過原作，希望能輕鬆享受電影內容，另外包括安孝燮，李敏鎬、蔡秀彬、申承浩都喊話希望影迷多多關注。

《全知讀者視角》於7月23日（週三）晚場起在台上映。

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