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娛樂 最新消息

高怡平何如芸穿回高中制服憶青春 Rosé、Winter也愛台灣校服風

〔記者邱琬智／台北報導〕台灣高校制服成為跨國話題，從BLACKPINK Rosé、aespa Winter、到統一獅啦啦隊員文惠真，韓星接連穿上台灣高中制服掀起熱潮；女星高怡平與何如芸也驚喜換上學生時期制服，讓網友驚呼：「年過半百，竟毫無違和感！」

高怡平（左）與何如芸換上學生時期制服，展現凍齡感。（翻攝自臉書）高怡平（左）與何如芸換上學生時期制服，展現凍齡感。（翻攝自臉書）

高怡平與何如芸這對演藝圈閨密，近日一起錄製東森節目《全民星攻略》，不約而同穿上高中母校制服重返青春。高怡平當年是當年北一女學霸，何如芸則是景美女中校花代表。她們笑談若在高中相識，恐怕「只會互相斜睨」，因為當年制服壁壘分明、校際氛圍緊張。如今穿回校服拍合照，兩人身形依舊纖細，青春氣息不減當年。

何如芸特別註記自己是「景女23屆畢業生，也是23吋腰的年歲」，勾起一整代人的校園記憶。她們回憶1990年代補習街風景、窄裙上公車的窘況與升學壓力，也讓網友直呼：「制服不是年齡，是一種態度！」

統一獅韓籍啦啦隊員文惠真，身穿家齊高中制服應援。（翻攝自臉書）統一獅韓籍啦啦隊員文惠真，身穿家齊高中制服應援。（翻攝自臉書）

制服熱潮正夯，日前統一獅主場比賽，啦啦隊韓籍成員文惠真身穿台南家齊高中制服登場，立刻成為攝影焦點。而aespa成員Winter也穿上相同制服出席活動，胸前甚至繡上中文本名「金旼炡」，宛如校園劇女主角，畫面青春感爆棚。

韓國女團aespa的成員Winter穿上家齊高中制服，胸前還繡上中文本名「金旼炡」。（翻攝自臉書）韓國女團aespa的成員Winter穿上家齊高中制服，胸前還繡上中文本名「金旼炡」。（翻攝自臉書）

根據時尚平台票選，全台最具人氣制服第一名正是家齊高中，景美女中、治平高中、莊敬高職與樹德家商也榜上有名。不過街訪學生心中的經典仍是北一女：「綠制服太有氣質，是最聰明的顏色。」

Rosé去年在首爾簽名會驚喜穿上北一女制服。（翻攝自IG）Rosé去年在首爾簽名會驚喜穿上北一女制服。（翻攝自IG）

事實上，Rosé早在去年就在首爾簽名會驚喜穿上北一女制服，還對韓國粉絲介紹：「這是台灣的高中制服唷！」她舉起大拇指微笑稱讚，讓台灣網友熱淚喊話：「Rosé才是世界級的北一女代言人！」

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