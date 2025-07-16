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娛樂 最新消息

入圍百想男星＋12歲國樂神童登台演出！喊話合作九把刀

國立貞洞劇場傳統藝能劇《優伶廻光》首度登台。（韓國國立貞洞劇場提供）國立貞洞劇場傳統藝能劇《優伶廻光》首度登台。（韓國國立貞洞劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕以電影《說唱藝人：希望之聲》入圍韓國百想藝術大賞最佳男子新人獎、參與於《不朽的名曲》《朝鮮版Star》等節目的聲樂家李逢根，領銜主演《優伶廻光》，他是融合韓國傳統聲腔藝術與當代表演美學的實力唱將，將以其深沉渾厚的唱腔，牽引觀眾走入一場穿越百年的文化之旅，透過歌聲引領觀眾窺見韓國藝術的深層情感與靈性。

李逢根興奮地說「這是我第一次來到台灣，一切都很新鮮。也很期待能夠在台灣觀眾面前演出《優伶廻光》，也想看看這部融合韓國傳統聲樂、舞蹈與戲劇的作品，能帶給台灣觀眾什麼樣的共鳴與感動。」除了演出，他也透露私下小願望：「我很喜歡吃小籠包，一定要親自品嚐台灣的道地滋味！」更說很想與台灣導演九把刀合作：「他的作品充滿想像力與情感厚度，是我非常敬佩的創作者。」

李逢根（後）及12歲國樂神童崔Seula領銜主演《優伶廻光》。（韓國國立貞洞劇場提供）李逢根（後）及12歲國樂神童崔Seula領銜主演《優伶廻光》。（韓國國立貞洞劇場提供）

飾演孩童角色的崔Seula是一位12歲的國樂神童，5歲時在外婆的帶領下開始學習盤索里，6歲時成為國家重要無形文化資產第5號盤索里傳承人尹忠一名匠的弟子，9歲時出演了國立唱劇團的《龜兔》。她曾獲得2019年朴東振盤索里名唱名鼓大賽幼兒組最優秀獎、第3屆木潭崔承喜全國盤索里競演大賽特別獎等殊榮。

《優伶廻光GWANGDAE》是韓國國立貞洞劇場創團30週年K-Culture Series旗艦鉅作，改編自1902年協律社所舉辦的韓國近代第一場售票表演，在此歷史基礎上重新詮釋，將當年雜技、歌舞等多元化內容，融入現代舞台技術與演出形式中，再現當年的歡騰氛圍，並以穿越時空的奇幻手法，來為傳統藝術創造更貼近現代年輕觀眾的呈現。

導演安瓊模表示：「《優伶廻光》是一齣將「劇場裡住著鬼神」這一韓國民間傳說，用幽默的方式重新詮釋的作品。透過長年居住在劇場中的古老藝人們，展現韓國傳統表演藝術中最具代表性的三種形式，聲樂、舞蹈與演戲，並將其融合成優雅又動人的舞臺語言。」他希望藉由《優伶廻光》這部作品，讓韓國與臺灣的觀眾在笑聲與律動中彼此共鳴，在詼諧與神韻的交會中，感受到作為亞洲人所共享的情感與文化之美。

《優伶廻光》7月19日至20日將於淡水雲門劇場演出，購票詳洽TixFun售票系統。

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