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娛樂 最新消息

蔡岳勳、于小惠同框照曝光！揭英國女婿求婚時「1保證」超感人

〔記者蕭方綺／台北報導〕20歲的蔡牧霏是蔡岳勳、于小惠大女兒，她今和大3歲的英籍老公Tyler在高雄舉行婚禮，這次婚禮由蔡岳勳籌辦，于小惠擔任主婚人，也是蔡岳勳、于小惠2020年離婚後罕見再合體，他們也曝光一家人以及Tyler合照，相當溫馨，于小惠擔任主婚人時表示，當Tyler求婚時，他向于小惠保證「牧霏這一生都會追求著自己的熱愛與夢想，往前走下去，不會因為這個婚姻有任何改變」，于小惠打趣稱：「雖然你告訴我牧霏就是你的夢想。」看得出丈母娘看女婿，越看越有趣。

蔡淳羽（左起）、蔡岳勳、蔡牧霏、Tyler和小女兒小厚以及于小惠今在婚禮上溫馨合體。（于小惠提供）蔡淳羽（左起）、蔡岳勳、蔡牧霏、Tyler和小女兒小厚以及于小惠今在婚禮上溫馨合體。（于小惠提供）

于小惠很支持女兒的婚姻，她認為2個孩子在這年紀就能相遇，「是多麼幸運的一件事情，在很多人還在摸索自己要什麼的時候，你們就清楚的看見了自己，也看見了對方。」她認為愛不是一句口號，更不是一種比賽付出的過程，而是真正的看見對方，支持彼此成為自己的那道光。

她提到Tyler向蔡牧霏求婚時，向她保證女兒一生都能追求自己的熱愛與夢想，讓于小惠也備受感動，她說：「那一天，我就對你們倆人充滿無比的信心。因為我知道，最好的婚姻就是讓彼此做自己。所以答應我，你也需要這樣。永遠追隨自己的熱愛與夢想。」

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