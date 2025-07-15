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娛樂 最新消息

江蕙自爆高雄待一週胖2公斤 歌迷喊脫掉她爆笑回應

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（15日）晚繼續在高雄巨蛋舉辦第三場演唱會，這次來高雄吃了不少當地美食，自爆：「你們知道我來一週，胖了兩公斤，衣服都變緊了。」

江蕙很開心今天非假日，演唱會現場還是坐滿滿。（寬宏提供）江蕙很開心今天非假日，演唱會現場還是坐滿滿。（寬宏提供）

這幾天江蕙除了吃到高雄「老二腿庫飯」美食，另外聽工作人員說，收工都會在高雄巨蛋附近的「阿國鵝肉」吃宵夜，她也特別請身旁工作人員外帶嚐鮮，今晚江蕙說：「高雄美食實在太好吃，我又在高雄長大，拼命吃。」還笑說：「今天唱完再休兩天，絕對節食。」

江蕙一連帶來《無言花》、《月娘啊聽我講》等歌曲，她說：「剛剛這3首都很難唱，你們回去自己唱唱看。」另外她說身上的衣服太重，歌迷猛喊脫掉，她幽默說：「你們一直叫我脫掉脫掉，出去看看你們家的車有沒有被拖走。」全場大笑。

江蕙笑說來高雄吃太多美食胖了兩公斤，衣服變緊了。（寬宏提供）江蕙笑說來高雄吃太多美食胖了兩公斤，衣服變緊了。（寬宏提供）

歷經抗癌，江蕙更重視健康，她對歌迷說：「我要再說一下，健康很重要，大家都要做健康檢查，不要讓小病變大病，子女都要帶父母做健康檢查，這樣才有孝順。」

另外這次演唱會送給歌迷福利熊造型手燈，江蕙說：「你們手上的福利熊螢光棒，是要送給你們的，全聯福利中心為了答謝各位送給你們，你們晚上先借給我，需要搖擺時就拜託大家了。」

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