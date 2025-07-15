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娛樂 最新消息

前AV女優濱崎真緒怒槓台灣達人 發聲明譴責「蹭流量」

已退役的日本AV女優濱崎真緒現以DJ身分繼續在演藝圈活動。（翻攝自X）已退役的日本AV女優濱崎真緒現以DJ身分繼續在演藝圈活動。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕已退役的日本AV女優濱崎真緒現以DJ身分繼續在演藝圈活動，今（15）日她委任律師發聲明，批評台灣達人「一劍浣春秋」在文章中針對她讓香港節目所透露離開前經紀公司的情形，嚴重斷章取義，並強調台灣根本看不到該節目，質疑一劍浣春秋並未觀看完整節目，卻臆測甚至發文，散播不實指控。

濱崎真緒上香港Viu TV《怨女俱樂部》分享過去當AV女優的各種經歷。（翻攝自X）濱崎真緒上香港Viu TV《怨女俱樂部》分享過去當AV女優的各種經歷。（翻攝自X）

先前濱崎真緒上香港Viu TV《怨女俱樂部》分享過去當AV女優的各種經歷，她認為自己接受訪談時，《怨女俱樂部》是在完整脈絡下呈現，該節目6月8日透過社群平台釋出2分55秒的短影音預告，替隔天播出的完整節目熱身。

濱崎真緒認為：作為曾經的AV女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑。（翻攝自X）濱崎真緒認為：作為曾經的AV女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑。（翻攝自X）

濱崎真緒認為她現在雖因生涯規劃逐漸轉型，卻不希望有人對她過去的努力進行抹黑，她說：「作為曾經的AV女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑」更指一劍浣春秋的作法是「踩著他人只為創造自己流量，無疑是對成人影業工作者之踐踏、霸凌行為」。

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