于小惠罕合體前夫蔡岳勳 20歲女兒閃婚英國男友 甜喊：世界上最美好的事

蔡牧霏（左）和Tyler今在高雄舉行婚禮，唸誓詞時感動身旁人。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕20歲的蔡牧霏是蔡岳勳、于小惠大女兒，她今和大3歲的英籍未婚夫Tyler在在高雄舉行婚禮，下午先舉行結婚儀式，這次婚禮由蔡岳勳籌辦，于小惠擔任主婚人，這也是蔡岳勳、于小惠2020年離婚後罕見再合體，于小惠滿溢幸福微笑，開心表示，「我的寶寶要結婚啦」，並稱看著女兒出嫁，是「世界上最美好的事」。

蔡牧霏深情款款唸著結婚誓詞。（翻攝自臉書）

在儀式中，蔡牧霏和Tyler交換戒指後互唸誓詞，氣氛溫馨感人，蔡牧霏向Tyler深情表白：「你是我這輩子遇過最獨一無二的存在。你是所有美好與奇蹟的總和，包裹在一個火辣誘人的身軀裡。」幽默話語讓身旁親友哈哈大笑。

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于小惠是女兒蔡牧霏婚禮的主婚人。（翻攝自臉書）

20歲的蔡牧霏從美國加州艾迪懷德藝術學院戲劇系畢業後，打算跟隨爸媽腳步進入演藝圈，沒想到Tyler去年7月來台旅遊，兩人認識後，火速進入熱戀，並決定廝守終身。于小惠表示，「她多了一個好老公，我多了一個帥兒子」，很支持女兒的決定。

于小惠也提到女兒曾給她新的觀念，就是「結婚不是傳統意義的那種把人生許給另外一個人，然後就沒有自己的人生了，反而是我的人生跟我的個體變得更加強大了，因為有一個願意無條件支持我的人在身邊」，讓她覺得很動人，因于小惠一直都認為好的婚姻不是「犧牲自我」的捆綁，而是「相互托舉」的支撐。

于小惠（中）和大兒子蔡淳羽（左）以及小女兒小后一起參加蔡牧霏婚禮。（翻攝自臉書）

此外，Tyler從英國愛丁堡大學畢業後攻讀醫學院，先前休學1年，小倆口打算結完婚後先到泰國度蜜月，9月將返回英國重拾學業，但蔡牧霏會留在台灣。

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