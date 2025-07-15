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娛樂 最新消息

演藝圈喜訊再添一樁！金鐘得主樂迎「台港寶寶」

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈喜訊再添一樁！2024年以《台味超有港》拿下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」的港星張啓樂，今（15）日在社群平台宣布即將升格為人父，開心迎接「台港寶寶」。

金鐘得主張啓樂開心迎接台港寶寶。（張啟樂提供）金鐘得主張啓樂開心迎接台港寶寶。（張啟樂提供）

張啟樂表示，幾個月前得知懷孕消息，為了謹慎起見，等到所有產檢報告正常後，才對外公開。他透露和太太還沒正式展開備孕，就意外迎來驚喜，「我快要當爸爸了！」他更笑說自己緊張到連超音波照片都拿反。

談到準爸爸心情，張啟樂坦言：「有期待也有不安，畢竟養育一個孩子，不只是責任，更是一場修行。但我也相信，新生命的到來，是上天精心的安排。」

張啓樂升格準爸爸，臉上藏不住幸福神情。（張啟樂提供）張啓樂升格準爸爸，臉上藏不住幸福神情。（張啟樂提供）

移居台灣超過五年的他，也希望透過寶寶的誕生為台灣生育率盡一份心力。他分享在台陪伴太太產檢的經驗，對台灣的醫療環境讚譽有加，認為健保價格親民、診所舒適、醫師細心，和香港相比差異很大。

即將迎來人生新身份的張啟樂喊話：「要更加努力賺錢錢」，也開放各方工作機會與合作邀約。

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