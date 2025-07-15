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娛樂 最新消息

首爾直擊》安孝燮出道10年《全知讀者視角》變平凡人 曝最大武器

安孝燮在《全知讀者視角》飾演主角金獨子。（采昌提供）安孝燮在《全知讀者視角》飾演主角金獨子。（采昌提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓國男神安孝燮出道10年，首度主演韓國大片《全知讀者視角》今（15）在首爾試映，他飾演小說讀者「金獨子」，突然遇上小說情節變成真實災難景況，安孝燮坦言，「雖然感到有壓力，但我已經盡力了。」

安孝燮坦言：「我第一次讀劇本的時候，並不知道這是一部如此龐大的IP，劇本原本就很有吸引力。」還說「我對真人版電影期待很高，但期待過高就會有壓力，如果壓力過大，難免會產生負面影響。」表示能做的就是忠實還原劇本，「我每天都努力拍攝，沒愧疚感，盡了最大努力。」希望無論是否為原作粉絲，都能盡情享受這部電影。

安孝燮今出席《全知讀者視角》首爾試映會。（采昌提供）安孝燮今出席《全知讀者視角》首爾試映會。（采昌提供）

由於安孝燮飾演的角色是平凡上班族，他說在零基礎的狀況下，詮釋原作角色，「角色雖然沒有特別魅力，但他不只是盲目追求夢想，且平凡是他最大的武器。」

對於片中大量使用CG特效，安孝燮表示拍攝現場真的太好玩了，能和火龍打鬥是很難得的機會，「靠想像力去拍攝，場景變成現實，真的非常有趣。」《全知讀者視角》於7月23日（週三）晚場起在台上映。

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