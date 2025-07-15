（影）蔡依珊對連勝文怒吼 「紅豆食府」千金真火大了

台灣知名餐廳「紅豆食府」千金蔡依珊（左）與國民黨副主席連勝文結婚18年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣知名餐廳「紅豆食府」千金蔡依珊與國民黨副主席連勝文結婚18年，育有2子。昨（14）蔡依珊分享了一段連勝文與同事PK廚藝的「早餐對決」影片，這次挑戰主題為「蛋捲」，蔡依珊還說自己「冒著生命危險」擔任評審，夫妻兩人的平日互動也在影片中全曝光。蔡依珊並不是唯唯諾諾的小女人，當連勝文瘋狂拍老婆大人馬屁的時候，竟慘挨罵，兩人互動令人莞爾。

蔡依珊在社群平台發文表示，請到連先生與同事Jessie對決，看看誰才是蛋捲冠軍？蔡依珊介紹連勝文出場時，稱他是「熱愛籃球的霹靂舞者」聽起來超搞笑，蔡依珊更加碼透露，平常下廚都是夫妻兩人一起動手做菜，連勝文擔任副主廚工作。

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連勝文（右）、蔡依珊夫妻平日都一起下廚。（翻攝自IG）

連勝文找到機會馬上接話，說「不是，因為我太太在我們家是『pasta queen』（義大利麵女王），但她也是『廚房沙皇』，就是在廚房裡面，我只能做機器人，AI你知道嗎？ 所以我太太叫我動手就動手……」話還沒講完，蔡依珊立刻捅刀問連勝文：你有像AI那麼厲害嗎？

進入做菜部分，連勝文靠著印象做蛋捲，蔡依珊在一旁看著說：「聽那個聲音就有贏喔，還有他那個姿勢，果然是吃過好多好餐廳，然後太太廚藝很好的」。連勝文趕緊接著拍馬屁說：說真的，我太太做義大利麵，那是真的是世界一流，而且我太太是念生化的，所以她對……此時蔡依珊已經受不了，高聲大喊：「今天不是關於我，It's about you.（是關於你）」求生欲望強烈的連勝文還在碎念：「所以她對於這種......所謂的比例什麼的......她抓得非常好。」

連勝文做完菜忘記關火，讓蔡依珊（左）十分火大。（翻攝自IG）

看似會贏得「蛋捲王」稱號的連勝文還秀了一下如何幫蛋捲翻面，但蔡依珊不斷提醒他關火，說了4次連勝文都充耳不聞。蔡依珊只好提高聲量大聲說：「火要關啦！」連勝文才發現要關火。

試吃的時候，連勝文顯然對自己的廚藝並不是很有信心，問蔡依珊「有沒有帶腸胃藥？」，但蔡依珊嚐了之後覺得口味很OK，最後由連勝文登上蛋捲王寶座。

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