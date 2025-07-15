南京紅姐變身捷運卡 「來都來了…還不快下單？」

「南京紅姐」假扮女性、化濃妝，藉由變聲器、美顏濾鏡與虛構人設吸引男性受害者上門。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來因約砲而爆紅的「南京紅姐」，迅速從「社群梗」躍上「實體商品」，短短幾天內，從假髮、口罩、樂高積木到現在的「悠遊卡」週邊全面出擊。近日，網路上甚至熱賣紅姐造型的捷運卡，引發網友一片譁然：「來都來了，還不快下單？」

南京紅姐捷運卡還原紅姐招牌標配，背面還有「斬男必備」要項。（翻攝自蝦皮）

「南京紅姐」是一位38歲男性，假扮女性、化濃妝，透過濾鏡、美顏、假髮及變聲器塑造女性形象，並在聊天過程中極力表現體貼與關懷，營造出「不圖回報」的溫柔人設，讓對方逐步陷入圈套。據傳他約了1691名男性發生性行為，並偷拍不雅影片在網路上傳播牟利。由於他不索取金錢或貴重物品，而是打著「免費服務」為誘餌，吸引男性上門。受害者只需攜帶一些小禮物，例如半桶花生油、牛奶、西瓜等作為見面禮；而他接待來訪者，千篇一律身穿長裙、帶假髮口罩，也成為標配。

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有網友發現蝦皮上竟然有販售「南京紅姐」捷運卡，這張捷運卡完整還原紅姐招牌造型——濃妝、長裙，並印上代表性金句「來都來了」，背面則是寫著「斬男必備」，一旁還有齊瀏海假髮、花上衣、長裙、沙拉油、牛奶、西瓜等插圖，十分搞笑有趣。

網友討論這張南京紅姐捷運卡，打趣說，「你可以不買，但你一定要讓你朋友買」、「刷卡會有聲音嗎？來都來了~」，還有人回應「已購買，小孩買到後感到非常害怕」。

紅姐事件爆紅，齊劉海假髮、口罩、長裙都能成為商家話題廣告。（翻攝自微博）

紅姐事件爆紅，連帶齊瀏海假髮、口罩、長裙都能成為商家話題廣告，還有人以樂高積木打造紅姐接待房，連捷運卡都有，看來紅姐商機還會發酵一波。

網友以樂高積木打造紅姐接待房。（翻攝自網路）

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