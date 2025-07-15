《新說唱2025》黃子韜錄影帶病扛場 卻被李由音狠心拒絕

節目中最高潮的一幕來自選手李由音的糾結。（愛奇藝提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《新說唱2025》進入戰隊組建關鍵階段，最新一集12日播出後再掀話題，製作人黃子韜、萬妮達、嚴浩翔、TizzyT與Capper張硯拙分成三大陣營，從29位晉級選手中各自擇優組隊。節目不只比音樂實力，更考驗導師與選手間是否「雙向奔赴」，一旦無法配對成功，即便實力再強也將被淘汰。

節目中最高潮的一幕來自選手李由音的糾結。她在黃子韜與萬妮達、嚴浩翔之間猶豫不決，最終選擇後者戰隊「Underdog」，黃子韜當場大嘆失望，說出：「我從頭到尾支持妳，妳不選我一下？」李由音則懊悔落淚，一度蹲地不肯離場。即便如此，黃子韜後續在自由選擇階段仍再次出牌邀她進隊，可惜她仍選擇原陣營，黃子韜無奈表示：「我肯定生氣啊！」最後雙方仍握手和解。

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黃子韜錄影帶病上陣。（愛奇藝提供）

節目規則殘酷，每組僅能收7人，未能配對成功即遭淘汰，形成「唱得好也可能離開」的緊繃氣氛。節目也設下雙重挑戰機制，包括魔王對抗賽、2對2選手對抗，讓賽制進入「硬碰硬」的高壓模式。嚴浩翔直呼「這怎麼選啊」，TizzyT也說「都好硬啊」，黃子韜更是帶病錄影，直說：「沒有白等！」

製作人嚴浩翔。（愛奇藝提供）

除了音樂實力，戰隊主打特色也不同。黃子韜的「龍騰七曜」主攻新生代潛力股；萬妮達、嚴浩翔組建的「Underdog」主打六邊形選手；TizzyT與Capper則組成「小帥大聯盟」，以快樂創作、能量釋放為號召。未來比賽將進入全新章節，誰能突破重圍、摘下冠軍寶座，備受矚目。

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