柔道魂上身 吳心緹「摔出成就感」：有飛在空中的快感

吳心緹在柔道國手教練蔡明諺的指導下挑戰柔道。（公視+提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《公視+》攜手國立體育大學推出運動入門節目《運動沒那麼難》，由全明星女神吳心緹與富邦悍將啦啦隊員「栗子」李佳俐擔任主持人，跟隨國手教練，學習各項運動基本動作到實戰。吳心緹表示，訓練完柔道她的「冰塊腹肌」差點hold不住，而兩人最難忘的都是，「從沒有想過自己真的可以摔人」，李佳俐更愛上被飛摔，摔出成就感！

吳心緹說：「一穿上柔道服，就有柔道魂上身的感覺」，其實只要掌握技巧與借力使力，小小的力量也能發揮很大效果，像「大外割」就是讓她很有成就感的技巧！而且，這也是人生第一次被摔來摔去，原本吳心緹以為會很恐怖，沒想到，自己被小老師「大外割」時，「竟有一種失去重力飛在空中的快感。」

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李佳俐擔任《運動沒那麼難》主持人。（公視+提供）

「運動小白擔當」李佳俐則分享：「從沒想過小時候看名偵探柯南被『大外割』的畫面，居然發生在我自己身上！」最享受的就是「飛在空中的那幾秒鐘，像是壓力全被摔出去。」每一次落地，她都更進一步學習如何避免受傷，甚至「摔出成就感」，讓她愛上這種身體與心理的雙重釋放。

《運動沒那麼難》共十三集，每集十五分鐘；前七集主題為柔道，從跑步、晨操開啟，依序學習護身倒法、過肩摔、浮腰、大外割、架裟壓制等技巧，並以競賽作為結尾驗收成果。後六集則學習射箭。

為了配合拍攝時程，原本為期五天、共二十小時的五堂柔道體驗課，被濃縮在一天內密集拍完。吳心緹笑稱：「根本是柔道戰鬥營！」雖然平時每週固定運動四到五天，擁有「冰塊腹肌」，但這次訓練讓她動用到平常健身較少使用的肌群，加上競賽激發腎上腺素，導致「全身上下好久沒有這麼痛過」，甚至需要休息一週才能恢復。李佳俐也笑說「全身痛了三天」，靠洗熱水澡與貼酸痛貼布緩解。

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