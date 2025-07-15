晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柔道魂上身 吳心緹「摔出成就感」：有飛在空中的快感

吳心緹在柔道國手教練蔡明諺的指導下挑戰柔道。（公視+提供）吳心緹在柔道國手教練蔡明諺的指導下挑戰柔道。（公視+提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《公視+》攜手國立體育大學推出運動入門節目《運動沒那麼難》，由全明星女神吳心緹與富邦悍將啦啦隊員「栗子」李佳俐擔任主持人，跟隨國手教練，學習各項運動基本動作到實戰。吳心緹表示，訓練完柔道她的「冰塊腹肌」差點hold不住，而兩人最難忘的都是，「從沒有想過自己真的可以摔人」，李佳俐更愛上被飛摔，摔出成就感！

吳心緹說：「一穿上柔道服，就有柔道魂上身的感覺」，其實只要掌握技巧與借力使力，小小的力量也能發揮很大效果，像「大外割」就是讓她很有成就感的技巧！而且，這也是人生第一次被摔來摔去，原本吳心緹以為會很恐怖，沒想到，自己被小老師「大外割」時，「竟有一種失去重力飛在空中的快感。」

李佳俐擔任《運動沒那麼難》主持人。（公視+提供）李佳俐擔任《運動沒那麼難》主持人。（公視+提供）

「運動小白擔當」李佳俐則分享：「從沒想過小時候看名偵探柯南被『大外割』的畫面，居然發生在我自己身上！」最享受的就是「飛在空中的那幾秒鐘，像是壓力全被摔出去。」每一次落地，她都更進一步學習如何避免受傷，甚至「摔出成就感」，讓她愛上這種身體與心理的雙重釋放。

《運動沒那麼難》共十三集，每集十五分鐘；前七集主題為柔道，從跑步、晨操開啟，依序學習護身倒法、過肩摔、浮腰、大外割、架裟壓制等技巧，並以競賽作為結尾驗收成果。後六集則學習射箭。

為了配合拍攝時程，原本為期五天、共二十小時的五堂柔道體驗課，被濃縮在一天內密集拍完。吳心緹笑稱：「根本是柔道戰鬥營！」雖然平時每週固定運動四到五天擁有「冰塊腹肌」，但這次訓練讓她動用到平常健身較少使用的肌群，加上競賽激發腎上腺素，導致「全身上下好久沒有這麼痛過」，甚至需要休息一週才能恢復。李佳俐也笑說「全身痛了三天」，靠洗熱水澡與貼酸痛貼布緩解。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中