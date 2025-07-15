告五人演唱會準備搶票 女主唱犬青突爆「單飛」？

告五人犬青首次以個人身分受邀擔任彩妝品牌大使。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人最近才剛宣布，8月2日起將從家鄉宜蘭高中活動中心起跑，在北中南展開「Run,Run,Run！黑夜狂奔2025巡演」，沒想到最近卻看到女主唱犬青一個人出現在海報上，讓網友驚呼犬青要「單飛」？

近期告五人剛推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，在許多音樂數位平台都有不錯成績，平時總是雲安、犬青、哲謙3人同時現身，這次卻只有犬青亮麗出現海報上，原來是她受邀成為日本知名彩妝品牌大使。



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犬青早在高二時便與品牌結下緣分，她說：「那是我第一次學著自己化妝，當時用眉粉跟眼線膠筆，從第一代用到最新一代。到現在工作時，彩妝師也還是會用這兩樣產品幫我化妝。」

告五人演唱會門票即將開賣。（相信音樂提供）

告五人也公布演唱會場次，8月2日在宜蘭高中活動中心，8月16日及17日在台北Legacy TERA，8月30日及31日在台中Legacy Taichung，9月6日及7日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，門票7月20日中午12點在拓元售票系統開賣。

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