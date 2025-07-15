晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人演唱會準備搶票 女主唱犬青突爆「單飛」？

告五人犬青首次以個人身分受邀擔任彩妝品牌大使。（相信音樂提供）告五人犬青首次以個人身分受邀擔任彩妝品牌大使。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人最近才剛宣布，8月2日起將從家鄉宜蘭高中活動中心起跑，在北中南展開「Run,Run,Run！黑夜狂奔2025巡演」，沒想到最近卻看到女主唱犬青一個人出現在海報上，讓網友驚呼犬青要「單飛」？

近期告五人剛推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，在許多音樂數位平台都有不錯成績，平時總是雲安、犬青、哲謙3人同時現身，這次卻只有犬青亮麗出現海報上，原來是她受邀成為日本知名彩妝品牌大使。

犬青早在高二時便與品牌結下緣分，她說：「那是我第一次學著自己化妝，當時用眉粉跟眼線膠筆，從第一代用到最新一代。到現在工作時，彩妝師也還是會用這兩樣產品幫我化妝。」

告五人演唱會門票即將開賣。（相信音樂提供）告五人演唱會門票即將開賣。（相信音樂提供）

告五人也公布演唱會場次，8月2日在宜蘭高中活動中心，8月16日及17日在台北Legacy TERA，8月30日及31日在台中Legacy Taichung，9月6日及7日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，門票7月20日中午12點在拓元售票系統開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中