《男女糾察隊》主持人小淳 解散後首度受訪認一事

前搞笑組合「倫敦靴子1號2號」田村淳（右）與田村亮是熱門綜藝《男女糾察隊》主持人。（翻攝自x）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是搞笑組合「倫敦靴子1號2號」成員的「小淳」田村淳，日前以嘉賓身分出現在日本文化放送例行記者會上，這也是小淳與「小亮」田村亮6月24日在朝日電視台的《ロンドンハーツ》（台灣譯：男女糾察隊）直播節目中宣布解散後，第一次獨自接受採訪，聊到解散之後的感受，小淳坦言：感覺很孤獨。

田村淳（左）坦言和田村亮的組合解散後，感覺有點遺憾。（翻攝自x）

小淳與小亮所主持的《男女糾察隊》在台灣大受好評，所以很多人都認識這一對搞笑組合，尤其是小淳整人的方法千奇百怪，經常讓人捧腹大笑。小淳表示，自從倫敦靴子1號2號解散後，見到宿亮的機會反而更多、更容易。

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51歲的小淳將在日本文化放送舉辦「田村淳的NewsClub」錄音活動，播出時間為週六下午1點（日本時間），因此以嘉賓的身分出現在例行記者會上。

田村淳想到以後不能再說自己是「倫敦靴子」了，感覺有點難過。（翻攝自X）

8月7日將播出的主題為「讓我們聊聊彼此的心事」，被問到跟小亮分開之後的心情，小淳坦言：有點遺憾，不過即使解散了，街上還是有人會叫我「你是倫敦靴子的小淳吧」，這時候就會想到以後不能再說自己是「倫敦靴子」了，感覺有點難過。

解散之後，小淳最煩惱的事情竟然是設計新的簽名，他笑著說：以前的簽名不能用了，現在還在尋找。重新開始帶給人空虛感，所以我現在心情時好時壞，難以言喻。

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