晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《男女糾察隊》主持人小淳 解散後首度受訪認一事

前搞笑組合「倫敦靴子1號2號」田村淳（右）與田村亮是熱門綜藝《男女糾察隊》主持人。（翻攝自x）前搞笑組合「倫敦靴子1號2號」田村淳（右）與田村亮是熱門綜藝《男女糾察隊》主持人。（翻攝自x）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是搞笑組合「倫敦靴子1號2號」成員的「小淳」田村淳，日前以嘉賓身分出現在日本文化放送例行記者會上，這也是小淳與「小亮」田村亮6月24日在朝日電視台的《ロンドンハーツ》（台灣譯：男女糾察隊）直播節目中宣布解散後，第一次獨自接受採訪，聊到解散之後的感受，小淳坦言：感覺很孤獨。

田村淳（左）坦言和田村亮的組合解散後，感覺有點遺憾。（翻攝自x）田村淳（左）坦言和田村亮的組合解散後，感覺有點遺憾。（翻攝自x）

小淳與小亮所主持的《男女糾察隊》在台灣大受好評，所以很多人都認識這一對搞笑組合，尤其是小淳整人的方法千奇百怪，經常讓人捧腹大笑。小淳表示，自從倫敦靴子1號2號解散後，見到宿亮的機會反而更多、更容易。

51歲的小淳將在日本文化放送舉辦「田村淳的NewsClub」錄音活動，播出時間為週六下午1點（日本時間），因此以嘉賓的身分出現在例行記者會上。

田村淳想到以後不能再說自己是「倫敦靴子」了，感覺有點難過。（翻攝自X）田村淳想到以後不能再說自己是「倫敦靴子」了，感覺有點難過。（翻攝自X）

8月7日將播出的主題為「讓我們聊聊彼此的心事」，被問到跟小亮分開之後的心情，小淳坦言：有點遺憾，不過即使解散了，街上還是有人會叫我「你是倫敦靴子的小淳吧」，這時候就會想到以後不能再說自己是「倫敦靴子」了，感覺有點難過。

解散之後，小淳最煩惱的事情竟然是設計新的簽名，他笑著說：以前的簽名不能用了，現在還在尋找。重新開始帶給人空虛感，所以我現在心情時好時壞，難以言喻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中