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陳柏霖左閃右閃避談婚訊 認了感覺被催婚「莫名其妙」

陳柏霖代言面膜，避談婚事。（記者胡舜翔攝）陳柏霖代言面膜，避談婚事。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕41歲男神陳柏霖日前爆出動念與小6歲、愛情長跑13年的女友庭瑄結婚，時間點可能落在今年10月底到年底之間，他今（15）日出席活動首度正面回應，直言看到消息有被催婚的感覺，但對婚訊感到「莫名其妙」，再度強調有好消息的話會和大家說，態度輕鬆未正面回應婚事。

陳柏霖出席面膜上市活動，除了分享私下保養習慣，更大方承認會送另一半面膜，他先前到紐西蘭錄製實境節目，有傳聞指出紐西蘭也在婚禮考慮地點之中，對此他笑言：「冰島、紐西蘭都是很好的地方。」但仍未鬆口是否打算在海外結婚。

陳柏霖代言面膜，避談婚事。（記者胡舜翔攝）陳柏霖代言面膜，避談婚事。（記者胡舜翔攝）

由於陳柏霖為品牌拍攝形象影片，同時化身主播與記者，也讓他對採訪工作有更多感觸，正巧今天想問婚訊都不得其門而入，他直說：「你們真的很辛苦，但受訪者也不簡單。」更幽默補充若是要面對敏感提問，會先敷面膜穩定膚況，「狀態好一點再回答」，再度化解婚訊話題。

陳柏霖代言面膜，避談婚事。（記者胡舜翔攝）陳柏霖代言面膜，避談婚事。（記者胡舜翔攝）

談到保養契機，陳柏霖說是這10年來才開始固定敷面膜，「拍戲、錄影容易曬傷、曬黑，敷面膜能快速鎮定、修復膚況」，一開始是被化妝師帶著做，敷完後明顯感受到膚況變好，才開始養成在家敷臉習慣。不過他強調，雖然會送另一半面膜，但「不會幫對方敷或卸妝啦！每個人膚質不一樣，卸妝基本上還是要自己來吧。」

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