（獨家）aespa著全台最美制服 「穿過後」返還粉絲成最香收藏

韓國人氣女團aespa成員金旼炡穿上家齊高中制服，粉絲直呼「像真的高中生」。（圖擷取自家齊高中點點滴滴2.0臉書）

〔記者王姝琇／台南報導〕韓國人氣女團aespa成員Winter（金旼炡）和Karina（劉知珉），穿上台南家齊高中制服亮相，統一獅UniGirls成員也不約而同換穿家齊制服跳舞，引起熱議。aespa粉絲現身分享過程，統一獅領隊蘇泰安也說明緣由。

aespa劉知珉穿上家齊制服，氣質甜美彷彿學生時期的鄰家女孩。（圖擷取自家齊高中點點滴滴2.0臉書）

家齊女中校長陳韻如轉述aespa粉絲說法提到，自己追aespa近4年，第1次參加簽售會且在首爾，會前沒有任何想法，直到朋友提出「校服」建議，討論後決定用最美的家齊女中制服，來自各國參加簽售會的粉絲們也都帶來道具禮物，雖然機率很低但我們真的被幸運挑中，Winter、Karina還特地換穿制服亮相讓粉絲拍攝，最後Winter、Karina將制服回贈我們收藏。

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aespa粉絲將2件女星穿過的制服珍藏起來。（民眾提供）

陳韻如說，粉絲也提到，aespa是他在大學時期的精神支柱，從她們的表演、直播、貼文以及訊息中得到力量，遇到困難或低潮期的時候努力地撐下去，這次很開心圓夢，粉絲寫下「想得到就去爭取」，鼓勵所有人向著目標前進，不要放棄！

不僅如此，UniGirls成員文惠真、安惠志日前也穿上家齊高中制服熱舞。蘇泰安說，統一獅持續在台南深耕經營，除與店家和企業合作，也有許多學校支持，家齊制服辨識度高又漂亮，讓UniGirls穿上亮相讓主題日與在地連結，也成功吸引目光。

家齊高中今舉辦「竹編工作坊」，邀成大美籍生與家齊師生共學。（記者王姝琇攝）

陳韻如提到，家齊高中制服採用藍色海軍領，被師生們暱稱為「小藍藍」，是由本校服裝科學生設計，參加全國高校制服網路票選，不僅連續3年獲得超高人氣支持，也獲選為「最萌女校服」，立委林宜瑾就是第一屆穿「小藍藍」畢業的大學姐。

藍色海軍領設計的家齊高中制服，曾獲選為「最萌女校服」，被師生們暱稱為「小藍藍」。（記者王姝琇攝）

家齊制服不僅成就另類台韓文化交流，家齊高中今天舉辦「竹編工作坊」，特邀成大華語中心12位美籍生與家齊師生共學，體驗在地文化。講師蔡惠婷也是家齊校友，與陳韻如校長一同換上校服，期能分享記憶、技藝傳承。美籍生驚讚：真美！

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