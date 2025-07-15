小樂驚人腹肌露出 穩定交往認愛圈外女友 遭追問婚訊回應了

吳思賢重返歌壇，暌違9年推出新專輯《Let Go》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小樂」吳思賢重返歌壇，暌違9年推出新專輯《Let Go》，今天包下電影院首播新歌MV，吸引大票粉絲。健身成果顯著的他，受訪被拱脫衣露肌毫不扭捏，大方撩起上衣秀出結實身材，笑說最滿意的部位就是腹肌。

吳思賢重返歌壇，暌違9年推出新專輯《Let Go》。（記者胡舜翔攝）

在專輯封面中，小樂裸上身入鏡，展現精壯胸肌與腹肌。談及為何選擇這樣的拍攝風格？他開玩笑說：「因為服裝費好像也不夠了。」隨後解釋這是呼應《Let Go》的專輯核心概念，象徵將內心真實無保留地呈現給大家。

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小樂大方撩衣，展現健壯好身材。（記者陽昕翰攝）

小樂前陣子演出《男公館》賣力鍛鍊身材，至今仍維持訓練，體脂僅8％，「畢竟我花了很多時間在進行訓練。」

吳思賢重返歌壇，暌違9年推出新專輯《Let Go》。（記者胡舜翔攝）

至於圈外女友的反應，他笑回：「她覺得很健康，我的體力一直都很好。」更甜蜜表示，女友是他創作靈感的來源之一，「她讓我學習到很多，不只是兩個人的相處很開心，她讓我成為一個更好的人，更懂得珍惜人事物。」也鬆口認為對方是「對的人」，至於何時結婚則順其自然。

吳思賢重返歌壇，暌違9年推出新專輯《Let Go》。（記者胡舜翔攝）

小樂提到好友周興哲已有兩個小孩，直言偶爾會有些羨慕，「我輸得很開心，她（周興哲大女兒）算是我的乾女兒，非常可愛，長得跟他超像。」

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