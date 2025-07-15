木村拓哉與新婚諧星拍廣告 突要手機send驚喜

木村拓哉（右）與納達爾拍廣告時，得知對方即將結婚，立刻向準新娘祝賀。（翻攝自x）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天王級男神木村拓哉日前與諧星「納達爾」（ナダル，原名：相浦英樹）合作拍廣告。近日納達爾在綜藝節目上分享「超帥的事」意外提到木村拓哉的暖心行為，讓全場都融化了。

木村拓哉是日本天王級人物。（翻攝自x）

納達爾是搞笑團體「コロコロチキチキペッパーズ」當中擔任裝傻的角色，他先前和木村拓哉拍廣告時，因正在準備婚事，於是就向木村拓哉宣布這個喜訊，沒料到木村拓哉聽完後立刻說：「手機借我一下」接著又問「你老婆的LINE是哪一個？」迅速打下：「恭喜結婚。祝你們幸福。木村拓哉」之後直接送出，把納達爾都看呆了。

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木村拓哉雖是一線巨星，卻經常有暖心舉動。（翻攝自x）

除了傳送祝賀簡訊之外，木村拓哉還很有誠意的邀請納達爾合照，傳送給納達爾的未婚妻。在節目上納達爾透露：「我老婆看到之後嚇到，說『這…這…這是什麼？』整個人都呆住了」。

現場嘉賓也紛紛說，「這也太帥了吧？」、「太帥了！真是太厲害了」。納達爾更是大讚：「木村先生的貼心真是不得了啊」。

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