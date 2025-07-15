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娛樂 最新消息

日男團成員王君豪遭手滑進「深淵」！嬌羞喊：摸到我的大峽谷

王君豪（左）與成晞搭檔演出BL劇《秘密關係》。（記者潘少棠攝）王君豪（左）與成晞搭檔演出BL劇《秘密關係》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日本男團「BUGVEL」的台灣成員王君豪搭檔曾演過《飛魚高校生》的成晞合作新BL劇《秘密關係》，今舉行首映，188公分的成晞與173公分的王君豪有著15公分的最萌身高差，有一場單手公主抱的熱吻戲，王君豪一躍而上，自然地跳進成晞懷中，不過拍攝當下竟發生小插曲，成晞手臂一滑，意外「誤入禁區」，讓王君豪當場驚呼：「你摸到我非洲大峽谷啦！」讓現場一片爆笑。

劇中兩人飾演青梅竹馬，情感逐漸升溫成戀人，還有不少吻戲甜炸觀眾。戲外，現年25歲的王君豪至今母胎單身，早已被阿嬤催婚催到不行，爸爸甚至放話：「你要是生小孩，我給你100萬！」甚至不忘補刀：「一個人不結婚，就代表他很自私、不懂得去愛別人。」

王君豪（左）與成晞搭檔演出BL劇《秘密關係》。（記者潘少棠攝）王君豪（左）與成晞搭檔演出BL劇《秘密關係》。（記者潘少棠攝）

被問到家中是否「家財萬貫」才會豪氣祭出百萬懸賞，王君豪想了想，誠懇笑說：「倒也沒有家財萬貫啦，不過我阿嬤還可以，她有滿多田的。」他還急忙撇清自己不是田僑仔，強調：「有錢的是我阿嬤，不是我啦！」並補充這些田地現在都租給太陽能光電業者。

此外，王君豪被問到拍完會不會想談戀愛，突然拉著成晞說：「我們要去登記結婚了啊！」嚇翻全場，接著才認真說自己希望以結婚為前提談戀愛，應該不會輕易戀愛，成晞則說：「我其實很欣賞他戀愛價值觀，很純愛，跟劇情蠻像的。」也預告劇中有許多高甜又激情的互動。《秘密關係》將於7月22日起每週二19:00在GTV DRAMA 八大劇樂部的YouTube頻道上架

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