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娛樂 最新消息

《黑暗榮耀》「涎鎮老公」首度登台 鄭星一自爆當吃貨還想嚐這味

韓星鄭星一今（15）日首度來台。（記者王文麟攝）韓星鄭星一今（15）日首度來台。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕以《黑暗榮耀》中惡女朴涎鎮的豪門丈夫「河度領」一角爆紅的韓星鄭星一，今（15）日首度來台，為義大利皮件品牌站台。他以代言人身分出席品牌開幕活動，親切現身並表示：「很高興能來到台灣，非常榮幸，謝謝大家這麼歡迎我。」還害羞送上手指愛心和臉頰愛心。

鄭星一身穿淺綠色西裝帥氣亮相，首次訪台的他以流利中文打招呼：「大家好，我是演員鄭星一，這次很高興能到台灣見到各位，非常榮幸，謝謝大家這麼歡迎我。」更開心表示：「相信這一次呢也會成為我記憶中一份很好回憶的旅程。」

韓星鄭星一今（15）日首度來台。（記者王文麟攝）韓星鄭星一今（15）日首度來台。（記者王文麟攝）

初次造訪台灣，鄭星一對台北印象深刻，「從機場到飯店的路上，我看到機場附近有很多傳統的建築，飯店周圍則非常繁華時尚，讓我感受到台灣是傳統與創新融合的地方。」除了品牌行程，他對台灣美食也躍躍欲試。已經品嚐過鼎泰豐的他笑說，接下來還想挑戰大腸麵線與芒果冰，「比起想去的地方，我想吃的地方更多！」

韓星鄭星一今（15）日首度來台。（記者王文麟攝）韓星鄭星一今（15）日首度來台。（記者王文麟攝）

面對粉絲的支持，他滿懷感謝，「非常謝謝品牌邀請我來這邊，很榮幸來到台灣，現場大家也很熱情歡迎我。」最後不忘承諾：「希望下次有機會來到台灣，能再跟大家見面。」

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