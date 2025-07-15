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娛樂 最新消息

網紅小哥哥艾理超鬧 盤點6大爭議一次看清楚

網紅「小哥哥艾理」爭議不斷。（翻攝自臉書）網紅「小哥哥艾理」爭議不斷。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「小哥哥艾理」以街訪方式探討不少辛辣話題，因此爆紅。近期他爆出涉嫌販賣偽壯陽藥「我弟很猛，不法獲利高達6千萬元，後以10萬元具保。不過很多人都好奇小哥哥艾理究竟是什麼來頭？近年他到底都惹出那些爭議讓本報帶著讀者一起盤點。

小哥哥艾理（右）與孫生參加「拳上」不幸落敗。（翻攝自臉書）小哥哥艾理（右）與孫生參加「拳上」不幸落敗。（翻攝自臉書）

【歷年爭議】

  • 2019/10 「台女都可以接受約砲」言論爆爭議 公開道歉
  • 2020 遭爆未經受訪者同意拍攝、公主抱 公開道歉
  • 2023/7 與網紅孫生參與「拳上」拳賽，賽前兩人即隔空駁火多次對嗆 小哥哥艾理拳賽落敗
  • 2023/10 馮語婷控找染毒女性拍片發生性行為 主動關粉專，自嘲下跪道歉
  • 2023/11 幫毒蟲約砲爭議、YT頻道與粉專短暫消失 澄清為團隊新布局，非被下架
  • 2024/12 擔任FANS 17監察人，爆出疑似未成年少女私密片事件 20萬交保，僅與成年對象拍攝，退出FANS 17
  • 2025/7 涉嫌販售含偽藥成分壯陽藥，獲利逾6千萬 10萬元交保

小哥哥艾理自稱「台中黃子韜」，他擅長繪畫，原本想朝藝術創作方面發展，沒想到高中未能如願進入美術班，大學也在不感興趣的科系就讀，因而不斷轉學、轉系，無法找到人生方向。

網紅小哥哥艾理曾是王牌業務員，年薪達300萬元。（翻攝自YouTube）網紅小哥哥艾理曾是王牌業務員，年薪達300萬元。（翻攝自YouTube）

在求學階段就四處打工的小哥哥艾理曾當過百貨公司員工、服務業，大學畢業之後也當過品管、公關，但都不是他感興趣的範疇。之後小哥哥艾理進軍業務，具備出色社交能力的他，很快就成為公司內的「王牌業務員」，終於迎來人生高峰。小哥哥艾理在當業務員期間，每個月都可以領到30～40萬薪水，年收入更高達300萬元。

人紅遭人忌，鋒頭太盛的小哥哥艾理因為獎金領得多，公司有人眼紅，不斷排擠、壓制他，忍不下去的他最後選擇離職。之後有朋友約他投資房地產、虛擬貨幣，沒想到到頭來卻是一場空，朋友騙他的錢就算了，還害他背上2千萬債務，家人也遭受連累。

小哥哥艾理涉嫌製造、販售偽壯陽藥。（翻攝自YouTube）小哥哥艾理涉嫌製造、販售偽壯陽藥。（翻攝自YouTube）

2018年小哥哥艾理瞄準網紅市場，他從拍攝羶色街訪影片在YouTube頻道立足。小哥哥艾理先前受訪時曾坦言自己一度感到非常迷惘，是否要做這麼辣的主題，由於債務逼人，他也沒時間慢慢培養粉絲，選擇了最炸裂性的出道方式。

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