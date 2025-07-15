傳奇主播沈春華突透露「已寫好遺囑」 背後原因是這樣......

傳奇主播沈春華。（資料照，天下文化提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕破紀錄奪得13座金鐘獎肯定的傳奇主播沈春華，引退主播台至今已逾13年，今天（15日）她突然在社群發文透露，其實她早就寫好了遺囑，並曝光原因！

現年66歲的沈春華雖自主播台退休，但至今仍活躍於螢光幕前。今天她在其臉書粉專發文表示，她所主持的Podcast節目《老大 不小，妳到底要怎Young？！》邀請到「第一國際法律事務所」的余淑杏律師來分享遺囑的法律效力及背後隱藏的人生故事。

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順著這次Podcast主題，沈春華透露其實她早在20多年前就寫好了遺囑，「從四十歲開始，家中一個上鎖的抽屜裡，就有我手寫的遺囑，很簡單地交代資產、對兒女的叮囑，最重要的是寫下對生命的感言與感恩，押上日期並簽上名字。」

她接著曝光自己之所以會這麼早立好遺囑的原因，「我當時並沒有細究，這樣的寫法究竟有沒有法律效力，只是因為兩個孩子分別出世後，我的主播工作既忙碌又高壓，不時還有海外採訪轉播的任務，一次海外出訪的航程上，我望向機艙外的無盡雲海，腦海中就浮現寫遺囑的想法。我當時還很年輕，不覺得忌諱，只認為這也是一種愛和負責任的態度。也是面對『人生無常』可展現的豁達和未雨綢繆。」

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