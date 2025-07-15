晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭碧婷老公慘被告！向佐賭博欠530萬未還 遭澳門賭場追債上法院

〔記者邱奕欽／台北報導〕郭碧婷老公向佐驚傳捲入賭債官司！根據香港法院公開資料，澳門美高梅中國控股有限公司對向佐提起民事訴訟，指控向佐去年12月以顧客身分在澳門賭場借款200萬港幣（約757萬元台幣）換取籌碼後未如約全額償還，至今仍積欠140萬港幣（約530萬元台幣），因此正式提告追討剩餘款項與利息。

郭碧婷（左）2019年與向佐結婚育有1對子女。（翻攝自微博）郭碧婷（左）2019年與向佐結婚育有1對子女。（翻攝自微博）

訴狀指出，美高梅中國控股有限公司在澳門經營賭場，向佐於2024年12月1日向賭場借款200萬港幣，須於當日清還，但截至目前僅支付部分金額，剩餘140萬港幣未結清；依照協議，美高梅有權依年利率18%計算利息，從借款當日開始累計至還款為止，正式提告追討剩餘款項及利息。該案已正式由香港法院受理，消息曝光後引發外界熱議。

向佐是中國星集團主席「龍五」向華強之子，2019年與台灣女星郭碧婷結婚，育有一對子女，過去常被冠以「郭碧婷老公」、「向華強兒子」稱號，直到去年因「向左向右向前看」模仿熱潮及穿女裝出席活動才突破關注圈。去年11月底，向佐曾在澳門舉辦粉絲會，次日即被控借款，並於12月2日在微博曬出來自澳門的IP定位貼文，疑似與事件時序吻合。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中