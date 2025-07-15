郭碧婷老公慘被告！向佐賭博欠530萬未還 遭澳門賭場追債上法院

〔記者邱奕欽／台北報導〕郭碧婷老公向佐驚傳捲入賭債官司！根據香港法院公開資料，澳門美高梅中國控股有限公司對向佐提起民事訴訟，指控向佐去年12月以顧客身分在澳門賭場借款200萬港幣（約757萬元台幣）換取籌碼後未如約全額償還，至今仍積欠140萬港幣（約530萬元台幣），因此正式提告追討剩餘款項與利息。

郭碧婷（左）2019年與向佐結婚育有1對子女。（翻攝自微博）

訴狀指出，美高梅中國控股有限公司在澳門經營賭場，向佐於2024年12月1日向賭場借款200萬港幣，須於當日清還，但截至目前僅支付部分金額，剩餘140萬港幣未結清；依照協議，美高梅有權依年利率18%計算利息，從借款當日開始累計至還款為止，正式提告追討剩餘款項及利息。該案已正式由香港法院受理，消息曝光後引發外界熱議。

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向佐是中國星集團主席「龍五」向華強之子，2019年與台灣女星郭碧婷結婚，育有一對子女，過去常被冠以「郭碧婷老公」、「向華強兒子」稱號，直到去年因「向左向右向前看」模仿熱潮及穿女裝出席活動才突破關注圈。去年11月底，向佐曾在澳門舉辦粉絲會，次日即被控借款，並於12月2日在微博曬出來自澳門的IP定位貼文，疑似與事件時序吻合。

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